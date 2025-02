Zaskia Adya Meca 4 vezes perdeu um anel de casamento até que se acredita ser solteiro

Yakarta, vivo -A Meca de Zaskia Adya experimentou um evento surpreendente e agradável para ele enquanto ele estava de férias nos países do Oriente Médio. Zaskia não esperava tantas pessoas lá que ele achava que tinha 20 anos e que ainda não era casado. Isso fez com que Zaskia fosse a emoção, porque foi considerado que parecia jovem.

Leia também: Filha de Zaskia Adya Meca e Hanung Bramantyo, quando Madali Bramantyo, atacado por clubes europeus de futebol

Ao ouvir isso, Ustadzah Oki Setiana Dewi imediatamente aconselhou Zaskia a usar seu anel de casamento. Dessa forma, quem vê o anel perceberá o estado de Zaskia que não é mais solteiro.

“Você usa um anel, se você usa um anel, sobreviveu”, disse Oki Setiana Dewi, citando seu vídeo do YouTube, quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Leia também: Sem rodeios, Kimberly Ryder revelou o destino de um anel de casamento que deu a Edward Akbar

Zaskia Adya La Meca, que ouviu esse conselho ficou surpreso porque aprendeu a importância de um anel de casamento. Infelizmente, agora não usa mais um anel de casamento sagrado, porque ele costuma perder. Pelo menos 4 vezes Zaskia Adya La Meca perdeu seu anel de casamento.

“Oh, isso está tudo? Faltando, este é um anel de casamento que está faltando 4 vezes. Não importa”, disse Zaskia.

Leia também: Disponível por seu próprio irmão, Haykal Kamil admitiu que já foi decepcionado com Zaskia Meca

Durante a viagem em alguns países, Zaskia Adya La Meca nunca ficou sozinha. Ele sempre foi acompanhado pelo marido de Hanung Bramantyo. Mas como não havia simbólico que ela fosse casada, muitas pessoas não sabiam que Hanung Bramantyo era seu marido.

“Quando fiquei surpreso com a Turquia, tinha 5 anos, quando fiquei surpreso com a Síria, já era casado, aconteceu que Mas Hanung era meu marido. Eles pensaram que eu tinha 20 anos. Do incidente na Síria ontem , Eu era suspeito de ser solteiro, apesar de mais Hanung estar ao meu lado “, explicou Zaskia.

Na verdade, no Islã, perder um anel de casamento para mulheres muçulmanas não traz um impacto especial da lei da Sharia, porque os anéis de casamento não são uma obrigação no casamento. O anel de casamento é um símbolo do compromisso e o vínculo do casamento cultural, não a validade do casamento no Islã.

Portanto, a perda do anel não afeta a validade do casamento. No entanto, se a perda causar tristeza ou preocupação, é recomendável ser paciente e com graça como uma prova de Deus. Além disso, não há obrigação de substituí -lo, a menos que seja considerado importante manter a harmonia ou os sentimentos de um casal. Nesta situação, a decisão de substituir ou não deve se basear em um acordo mútuo e nas boas intenções.