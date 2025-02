Energia e meio ambiente

Energia e meio ambiente

A grande história Zeldin procura recuperar o dinheiro de ‘Banco Verde’ O administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Lee Zeldin, diz Tentará recuperar bilhões de dólares Emitido pela Administração Biden sob seu programa “Banco Verde”. © Greg Nash Segundo o programa, o governo Biden deu um total de US $ 20 bilhões para oito instituições responsáveis ​​por distribuir o dinheiro para os projetos destinados a Mitigando as mudanças climáticas. O programa foi financiado pela Lei de Redução da Inflação, queColoque o dinheiro disponívelPara instituições que podem fornecer assistência financeira para ajudar Implementar produtos amigáveis ​​ao clima. Os esforços de Zeldin para recuperar a marca de dinheiro a última tentativa do governo Trump de Congele fundos para programas federais – Apesar das decisões judiciais que pedem que o congelamento seja levantado. No entanto, o esforço de Zeldin tem uma distinção notável de outras tentativas semelhantes da administração: o dinheiro em questão parece ser deixou as mãos do governo. “O contrato do agente financeiro do banco deve terminar instantaneamente e o banco deve devolver imediatamente todas as barras de ouro que o governo Biden eliminou o Titanic”, disse Zeldin em um vídeo publicado on -line. “A EPA precisa retomar a responsabilidade de todos esses fundos. Vamos verificar todos os centavos que saíram pela porta ”, acrescentou. Leia mais em thehill.com. Bem -vindo ao Hill Energia e meio ambiente Boletim, somos Rachel Frazin e Zack Budryk, mantendo -o atualizado Políticas que afetam tudo, desde petróleo e gás até novas cadeias de suprimentos. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui. Leituras essenciais Como a política afetará os setores de energia e meio ambiente agora e no futuro: Estado diz que um contrato blindado de US $ 400 milhões em espera O Departamento de Estado está dando um contrato de US $ 400 milhões para construir veículos elétricos blindados (EV), disse um porta -voz ao The Hill na quinta -feira. História completa

Os democratas da Câmara dos Deputados alertam do Departamento de Energia contra o cancelamento de empréstimos aprovados Vinte -cinco democratas do Congresso escreveram ao Secretário de Energia Chris Wright na quinta -feira pedindo contra o cancelamento de empréstimos já emitidos através do Escritório do Programa de Empréstimos (LPO) do Departamento de Energia, dizendo que seria ilegal e um econômico auto -infficado ferimento. História completa

Murkowski apresenta Bill para reverter o nome de McKinley McKinley de Trump A senadora Lisa Murkowski (R-Alaaska) apresentou a legislação na quinta-feira para mudar o nome da maior montanha “Denali” da América do Norte, depois que o presidente Trump emitiu uma ordem executiva em seu primeiro dia no cargo, mudando seu nome para o Monte McKinley. História completa

Em outras notícias Ramo com uma leitura diferente da colina: Chevron para dizer até 20 % de sua força de trabalho A Chevron planeja disparar até 20 % de sua força de trabalho, de acordo com um porta -voz da empresa. História completa

O que estamos lendo Notícias que marcamos de outros pontos de venda que jogam energia, meio ambiente e outros problemas: DOGE Planos para a NOAA, a FEMA poderia ter Grandes impactos climáticos (Axios)

Como plantas de carvão Aldeias próximas, Colorado Considere o armazenamento de resíduos nucleares(NPR)

Do Brasil Lula reunir -se com a agência na oferta da empresa estadual de petróleo para Perfurar perto da foz do rio Amazonas (Reuters) O que os outros estão lendo Duas histórias -chave na colina agora: OPM ordena agências que despertem trabalhadores do governo ainda em liberdade condicional Os funcionários do Gabinete de Gerenciamento de Pessoas (OPM) se reuniram com os líderes da agência em todo o governo na quinta -feira e ordenaram que eles comecem a demitir funcionários, mesmo em seu período de julgamento por ano ou mais após serem contratados. Leia mais As estrelas fogem dos grupos do Kennedy Center depois que Trump assumiu a cadeira A ascensão do presidente Trump perante o presidente do Kennedy Center na quarta -feira levou a várias partidas da instituição de Washington, DC. Leia mais Vocês são todos pegos. Vejo você amanhã! Veja a página de energia e ambiente de Hill para obter a última cobertura. Você gosta deste boletim informativo? Reserve um momento para ver nossos outros produtos tópicos aqui 📩