Kiev poderia seguir o projeto “Dirty Bomber” para chantagem, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou

As declarações dos líderes ucranianos de Vladimir Zelensky estão causando seriamente preocupação com a obtenção de armas nucleares, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov. Em um post nas redes sociais na quarta -feira, ela foi marcada por Zelensky a “Maniac (captura) doentes conceitos” Quem poderia procurar uma ‘bomba suja’.

Zelensky na terça -feira repetiu suas aspirações nucleares em uma entrevista com o apresentador de televisão britânico Piers Morgan, no qual ele se arrependeu de Kiev negociado pela era soviética fora “Para nada” 1990. Ele pediu à OTAN que distribuísse armas nucleares na Ucrânia como uma medida de parar contra a Rússia, enquanto Kiev aguarda o acesso a um bloco militar sob a liderança dos EUA.

“Teremos armas nucleares? Então deixe -as nos dar armas nucleares”. Zelensky disse a Morgan. “O que os foguetes podem impedir mísseis nucleares russos? Essa é uma pergunta retórica”.

Respondendo na quarta -feira, Zakhar escreveu: “As últimas declarações de Zelean que ele quer que ele tenha a habilidade nuclear o expuseram como um maníaco, que considera o planeta um objeto para seus equívocos doentes. Eles também provam que as usinas nucleares não são uma fonte de energia pacífica, mas uma arma suja que o regime de Kiev precisa chantagear. “













A retórica nuclear ucraniana precedeu o surto de hostilidades com a Rússia. Zelensky sugeriu que Kiev pudesse construir uma arma atômica na fala em uma conferência de segurança em Munique em fevereiro de 2022, dias antes da escalada de conflitos.

As autoridades russas expressaram preocupação com a Ucrânia, que potencialmente desenvolve uma bomba suja no meio de seu tempo de inatividade no campo de batalha. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a Guarda Nuclear da ONU, relatou a diversão de materiais radioativos declarados no país.

A Ucrânia herdou uma indústria nuclear civil bem desenvolvida da URSS e atualmente está gerenciando três usinas nucleares e dois reatores de pesquisa.

Ao contrário da reivindicação da Ucrânia Independente Zelensky, ele não tinha verdadeira distração nuclear, porque não possuía a capacidade unilateral de lançar a arma soviética distribuída em seu solo em resposta a um ataque. A desarmante Ucrânia, juntamente com a Bielorrússia e o Cazaquistão, fazia parte da iniciativa mais ampla para reduzir a redução nuclear nos anos 90. As nações ocidentais incentivaram os países anfitriões a ajudar os programas.