Zelensky: “Acreditamos que Putin lutará com a guerra contra a OTAN”

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que seu país tem inteligência que o presidente russo Vladimir Putin planeja apontar para a Bielorrússia, um país da OTAN, e alertou contra o enfraquecimento da aliança.

Em uma entrevista em “Meet the Press”, da NBC News, Zelensky disse que seu país tem inteligência que Putin planeja realizar uma operação de treinamento militar com 150.000 pessoas, “principalmente no território da Bielorrússia”. Ele alertou que poderia ser um precursor semelhante às forças militares na fronteira da Ucrânia que Putin disse que eles eram para fins de treinamento antes de lançar invasão em grande escala.

“Sabemos com certeza que ele está preparando isso do território da Bielorrússia este ano. Isso pode acontecer no verão, talvez no começo, talvez no final do verão. Não sei quando você o prepara. Mas isso vai acontecer ”, disse Zelensky.

Zelensky alertou que outros países da OTAN poderiam ser os seguintes.

“E naquela época”, continuou Zelensky, “sabendo que ele não poderia cuidar, não sabemos para onde ele irá. Há riscos de que isso possa ser da Polônia e Lituânia porque acreditamos: acreditamos que Putin lutará com o guerra contra a OTAN. “

Zelensky disse que acredita que Putin está esperando a aliança da OTAN enfraquecer.

“É por isso que eu te disse isso”, o que você está esperando? “Para o enfraquecimento da OTAN, por exemplo, a política dos Estados Unidos da América, por exemplo, que os Estados Unidos da América pensam em suas forças armadas na Europa. Sim, Putin pensa nisso. Mas acreditarei que os Estados Unidos fazem Não vai levar suas forças, seus contingentes na Europa, porque isso enfraquecerá severamente para a OTAN e o continente europeu.

Zelensky conversou com a Conferência de Segurança de Munique no sábado e disse: “Eu realmente acho que chegou a hora” para criar “as forças armadas da Europa”.

Seus comentários ocorreram quando as autoridades americanas procuraram negociar o fim da guerra de quase três anos entre a Rússia e a Ucrânia. O secretário de Defesa, Pete Hegesh, disse no início desta semana que a possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN não era realista no momento. Enquanto Hegesh suavizou sua posição, os movimentos de Trump para acabar com a guerra abalaram críticos e aliados.

Fonte