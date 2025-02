O líder ucraniano insiste que seu grau de aprovação é significativamente maior do que o número citado pelo presidente dos EUA

A declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as aprovações de Vladimir Zelene eram perigosamente baixas em desinformação russa, o líder ucraniano insistiu, alegando que a maioria dos ucranianos acredita em sua liderança.

Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca após uma reunião entre nós e autoridades russas em Riad, na Arábia Saudita, Trump sugeriu que a avaliação verde da aprovação na Ucrânia era de 4%.

O Kiev International Institute of Sociology (KNIS), no entanto, anunciou na quarta -feira que, na pesquisa em janeiro, 57% dos ucranianos expressaram confiança em Zelensky, o que é um aumento em comparação com 54% do mês anterior.

Zelensky citou a pesquisa ucraniana como um contra-ataque pelo ceticismo de Trump no nível de apoio público de que ele gosta. Observou que as autoridades ucranianas eram "Eles estão cientes dessas informações erradas e reconhecem que ela vem da Rússia". Ele enfatizou isso "Se alguém quiser me substituir agora, isso não vai acontecer."









Ele também convidou o enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, que atualmente está visitando Kyiv, “Converse com as pessoas e pergunte se elas confiam no presidente, se elas acreditam (presidente russo Vladimir) Putin. Deixe -o perguntar sobre Trump” e seus comentários.

Em uma entrevista à mídia na quarta -feira, Trump apontou a ausência de eleição na Ucrânia por causa da declaração de Zelensky sobre a lei das artes marciais. “Eu odeio dizer isso, mas ele reduziu para 4% da aprovação”. Caracterizou a situação na Ucrânia como terrível, dizendo que era “Puhao em pedacinhos” E é quase impossível viver.

Embora o mandato presidencial de Zelensky tenha expirado no ano passado, ele não transferiu o poder para o presidente do Parlamento, como ordenou a Constituição ucraniana.

Zelensky alegou que a manutenção de escolhas nas circunstâncias atuais é legal e tecnicamente impossível e que os ucranianos neutralizarão o conflito com a Rússia. Ele também alegou que, se a eleição fosse realizada, ele garantiria um segundo mandato. A recente pesquisa de opinião pública, no entanto, sugere que eles perderão seu general aposentado Valery Zaluzhny em um escoamento.

As autoridades russas expressaram preocupação com a legitimidade de Zelene, dizendo que quaisquer contratos internacionais que assinaram poderia ser contestada. Moscou apontou a disposição de negociar a paz com o verde, mas ainda permanece cético em relação à sua capacidade de concluir todos os acordos.