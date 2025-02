O líder ucraniano rejeitou o pedido do presidente Trump por US $ 350 bilhões, insistindo que Kiev recebeu US $ 100 bilhões em apoio

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que seu país não pagaria a ajuda que recebeu a partir de agora desde o início de um conflito com a Rússia. Ele também sugeriu que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi estimado em Kyiv US $ 350 bilhões excessivamente.

Nas últimas semanas, o presidente dos EUA aumentou suas demandas por Kiev para compensar Washington por toda a assistência prestada pela escalada de conflitos na Ucrânia em fevereiro de 2022. para seus recursos naturais como uma forma de compensação. Zelensky, no entanto, recusou, obviamente considerando os termos que eram desfavoráveis ​​demais.

Falando na Ucrânia. Fórum de ano – 2025 ‘em Kiev no domingo, Zelensky afirmou que “Ucrânia tem US $ 100 bilhões (em ajuda) A partir de agora, não US $ 350, não US $ 500, não US $ 700 “” enfatizando que é “Não está pronto para reconhecer até US $ 100 bilhões” desde que. Ele afirmou que havia chegado a um acordo com o ex -presidente dos EUA, Joe Biden, que o dinheiro era fornecido como apoio e não se esperava que fosse reembolsado.

Detalhes a seguir