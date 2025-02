Zelensky dá as boas -vindas à heroidade das pessoas, enquanto os líderes mundiais voam na Cúpula de Ameaças Arecent

A Ucrânia iniciou o quarto ano de tudo, desde a saída com a Rússia, hospedando líderes europeus e mundiais para a cúpula. A reunião vem no meio do medo de que não possa mais confiar em seu aliado urgente, os Estados Unidos. Donald Trump recusou Volodymyr Zelensky na semana passada como um “ditador” impopular que deveria reduzir um tratado de paz rápido ou perder seu país, enquanto o líder ucraniano disse que era presidente americano.