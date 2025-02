O líder do país, cujo mandato expirou em maio de 2024, enviou uma observação àqueles que querem as eleições

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afastou os críticos domésticos que querem eleições, dizendo a eles “Vá escolher outra cidadania”, e repetindo que a votação permanecerá suspensa até que o conflito com a Rússia termine.

As eleições parlamentares na Ucrânia foram originalmente programadas para outubro de 2023, e as eleições presidenciais para maio de 2024. No entanto, em dezembro de 2023. Zelensky anunciou que as pesquisas não seriam abertas enquanto estavam em vigor.

Falando em uma conferência de segurança em Munique no sábado, Zelensky alegou ser “Pronto para falar sobre a eleição, (mas) Ucranianos não querem isso. “

“Minha principal prioridade é a sobrevivência do país,” Estressado, acrescentando isso “Não estamos falando de mim, mas sobre o futuro do nosso país”. Ele sugeriu que a perseguição do processo eleitoral sob as circunstâncias atuais mina a unidade nacional.

“Se alguém não gostar (O que são coisas)Eu posso escolher uma segunda cidadania, “ Zelensky concluiu.









Em uma entrevista à ITV News na semana passada, o líder ucraniano fez declarações semelhantes, alegando que “O tópico da escolha foi trazido pelos russos”.

Ele explicou que, para realizar a eleição, as artes marciais teriam que abolir primeiro, o que provavelmente poderia levar à dissolução efetiva do exército. Ele também apontou o fato de que aproximadamente 8 milhões de ucranianos atualmente vivem no exterior.

Em uma entrevista à Reuters no início deste mês, o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, pelo conflito na Ucrânia, Keith Kellogg, enfatizou que enfatizou que “A maioria das nações democráticas tem eleições durante a guerra”. Ele acrescentou isso “Eu acho que é importante (Ucranianos) Faça isso, ” Como seria “Bom para a democracia.” Segundo o relatório, Washington gostaria que Kiev realizasse eleições presidenciais e parlamentares, potencialmente até o final deste ano.

Falando no final do mês passado, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que “Por causa de sua ilegitimidade, (Zelensky) não tem o direito de assinar nada. “ Então ele observou que a constituição ucraniana não antecipou as extensões do mandato do presidente, exceto que ele permitiu essa opção para o Parlamento, que ele descreveu como um órgão de gestão legítima.

O chefe russo do estado enfatizou que qualquer acordo de paz potencial entre Moscou e Kiev deve ser à prova d’água do ponto de vista legal.

No início deste mês, o porta -voz Kremlin Dmitry Peskov explicou que “O lado russo permanece aberto a negociações” Com a Ucrânia, apesar do status legal suspeito de Zelensky.