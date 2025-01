Zelensky diz que a Ucrânia ofereceu assistência contra incêndios florestais na Califórnia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no domingo que seu país ofereceu assistência para combater os incêndios florestais na Califórnia.

“Hoje instruí o Ministro do Interior da Ucrânia e os nossos diplomatas a prepararem-se para a possível participação dos nossos socorristas na luta contra os incêndios florestais na Califórnia”, disse Zelensky. disse em um endereço, de acordo com uma transcrição em inglês em seu site.

“A situação lá é extremamente difícil e os ucranianos podem ajudar os americanos a proteger vidas”, acrescentou.

Os recentes incêndios florestais na área de Los Angeles devastaram a região, destruindo propriedades em massa e deixando 16 mortos. O Palisades Fire foi responsável por cinco das mortes e o Eaton Fire foi responsável pelas outras 11, de acordo com uma atualização do Los Angeles County Coroner’s Office.

“Este assunto está a ser resolvido e, através dos canais apropriados, oferecemos a nossa assistência ao lado americano. Já temos 150 bombeiros prontos”, disse Zelensky sobre uma possível ajuda nos incêndios.

A administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), Deanne Criswell, disse em uma entrevista transmitida no domingo que a área de Los Angeles estava “muito preparada” para os recentes incêndios florestais que enfrentou, mas não estava preparada para “ventos de 160 quilômetros por hora”. .”

“Acho que eles estavam muito preparados. Eles estão muito acostumados com isso, apagam incêndios o tempo todo”, disse Criswell a Margaret Brennan, da CBS News, no “Face the Nation”.

“Mas eles nunca viram ventos de 160 quilômetros por hora alimentando o fogo, e esses ventos e essas condições climáticas são o que realmente impacta, você sabe, para onde esse fogo vai, mas o mais importante, como eles podem tentar contê-lo nessas primeiras horas e dias”, acrescentou.

