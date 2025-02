O líder ucraniano disse que estava pronto para deixar o cargo se isso significa o fim de um conflito com a Rússia

O líder ucraniano Vladimir Zelensky expressou sua vontade “Intercâmbio” Sua posição de associação à OTAN partiu se a paz na Ucrânia for necessária.

Falando na Ucrânia. Fórum do ano 2025 em Kiev no sábado, Zelensky alegou que não pretendia permanecer no poder por muitos anos.

“Se a paz para a Ucrânia, se eu realmente precisar sair da minha postagem, estou pronto. Posso substituí -lo pela OTAN, se houver tais condições. Concentro -me na segurança da Ucrânia hoje, não por 20 anos, e eu Não pretende estar no poder, mas por décadas, ” Disse Zelensky.

O líder ucraniano também abordou uma ordem constante com os EUA sobre o acordo proposto sobre países raros, nos quais Washington procura compensar a assistência militar que ganhou com os recursos naturais da Ucrânia.









Zelensky confirmou que havia recebido o contrato proposto, que Kiev apresentou Washington após o primeiro rascunho, inclui o valor de US $ 500 bilhões.

“Ficou claro que estamos falando sobre o arco -íris, que isso não é um investimento … se esse dinheiro vai para o fundo e nada vem do exterior, depois reembolsamos a dívida”. Disse Zelensky.

“Tínhamos 100 (bilhões). Não estou pronto para pagar 500 (bilhões). E não estou pronto para repará -lo a 100 (bilhões de notas) porque não reconhecerei as doações como dívidas. Não devemos pagar a dívida , “ Ele acrescentou.

O pagamento de tais valores colocaria cerca de 10 gerações de dívidas ucranianas, indicando que esse acordo é completamente inaceitável, enfatizou Zelensky.

O mandato presidencial de Zelenski expirou em maio de 2024; Os críticos acusaram o líder ucraniano de tentar estender a hostilidade a ser atribuída ao poder. Moscou sinalizou repetidamente que não o considera um representante legítimo do país e que não tem o poder de assinar qualquer acordo de paz abrangente. Nesta semana, Trump também destacou a posição legal verde trêmula, marcando -a como “Ditador sem escolha” e alegando que ele atualmente tem um grau extremamente baixo de aprovação em seu país.