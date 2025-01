Zelensky diz que Trump é “capaz de deter Putin”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse numa entrevista que o presidente eleito Trump é “capaz de deter” o presidente russo, Vladimir Putin, e será um fator-chave no resultado da guerra de quase três anos na Europa Oriental.

“Trump pode ser decisivo. Para nós, isso é o mais importante”, disse Zelensky em entrevista à televisão ucraniana na quinta-feira. de acordo com a Reuters.

“Suas qualidades certamente existem”, acrescentou, falando do novo comandante-em-chefe dos EUA. “Ele pode ser decisivo nesta guerra. Ele é capaz de deter Putin ou, para ser mais justo, ajudar-nos a deter Putin. Ele é capaz de fazê-lo.”

Zelensky disse anteriormente que uma das prioridades de Kiev é obter garantias de segurança dos seus aliados, incluindo a entrada da Ucrânia na NATO e na União Europeia. O país foi formalmente aprovado como candidato à UE em junho de 2022, meses após a invasão russa.

“Naturalmente, qualquer garantia de segurança sem os Estados Unidos é uma garantia fraca para a Ucrânia”, disse o líder ucraniano na entrevista.

Trump, que durante a sua campanha disse que poderia acabar com o conflito num dia, não divulgou quaisquer propostas para acabar com o conflito, mas disse mais recentemente que não abandonaria a Ucrânia.

“Quero fazer um acordo, e a única maneira de fazer um acordo é não desistir”, disse Trump numa entrevista à revista Time.

O presidente eleito nomeou o tenente-general aposentado Keith Kellogg como enviado especial para a Rússia-Ucrânia. Num relatório no início deste ano, a Kellogg destacou que procuraria empurrar ambos os lados para a mesa de negociações. Ele tentaria atrair a Rússia com ameaças de continuar a enviar armas para a Ucrânia e promete adiar a adesão da Ucrânia à NATO, ao mesmo tempo que oferece garantias de segurança ao país devastado pela guerra. Ao convidar a Ucrânia para a mesa de negociações, ele escreveu que a ajuda a Kiev deveria estar condicionada à vontade do país de participar em conversações que pudessem levar à paz.

O presidente da Ucrânia disse que é a favor da presença de forças de paz francesas na Ucrânia se a ideia fizer parte de um hipotético acordo de paz com o Kremlin. Mas Zelensky enfatizou que o desenvolvimento deveria ser um trampolim para o país aderir à aliança militar internacional.

“Apoiamos esta iniciativa, mas a França por si só não é suficiente”, Zelensky ele disse na entrevista para a televisãode acordo com a Agência France-Presse. “Não gostaríamos que fosse um ou dois países no que diz respeito a esta iniciativa. “Definitivamente deveria estar a caminho da OTAN.”

À medida que as tropas russas avançam para o leste da Ucrânia, Zelensky disse que os seus objectivos militares são pelo menos estabilizar a frente este mês, enquanto os soldados enfrentam a exaustão.

“Eles estão pressionando nossos meninos, que estão exaustos e isso é um fato”, disse ele. “Faremos todo o possível para pelo menos estabilizar a frente em janeiro.”

