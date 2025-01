Líder ucraniano “não deveria ter permitido” conflito com Moscou, disse o presidente dos EUA

O líder ucraniano Vladimir Zelensky tem alguma responsabilidade por um conflito armado atual com a Rússia, disse o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele alegou que Zelensky, que recebeu recepção brilhante em muitas capitais ocidentais, tinha que fazer tudo o que pôde para evitar hostilidade.

Durante uma entrevista com Sean Hannity, da Fox News, que foi ao ar na quarta e quinta -feira, Trump repetiu a necessidade de encontrar uma solução diplomática para um conflito que entrará em seu quarto ano no próximo mês.

“Zelensky – eu tenho que dizer isso – agora ele quer se estabelecer. Ele tinha o suficiente. Ele também não precisava deixar isso acontecer” “” Disse Trump. “Você sabe, ele não é um anjo. Ele não deveria ter permitido que essa guerra acontecesse”, “” Ele acrescentou.

“Primeiro de tudo, ele luta com uma entidade muito maior,” Trump enfatizou. Anteriormente, ele questionou a assistência militar e financeira incondicional a Kiev por seu antecessor, o ex -presidente Joe Biden. Trump também descreveu Zelensky no passado “O maior vendedor da terra.”

Na mesma entrevista, Trump criticou o presidente russo Vladimir Putin e ameaçou impor múltiplas sanções a Moscou “Se eles não fizerem um assentamento rapidamente.”

“Putin não deveria fazer isso”, Trump, que assumiu o cargo na segunda -feira, disse Hannity. “Ele não precisou fazer isso e deve parar.”













O presidente afirmou repetidamente que negociaria rapidamente um acordo honesto entre a Rússia e a Ucrânia, mas forneceria algumas especificidades de possíveis condições.

Moscou e Kiev disseram anteriormente que congelar o conflito ao longo da linha de frente atual seria inaceitável. Putin insistiu que Kiev deveria desistir de planos para ingressar na Associação Militar sob a liderança dos EUA e renunciar aos pedidos da Crimeia e quatro outras ex -regiões ucranianas que votaram para ingressar na Rússia.

No início deste mês, o enviado ucraniano de Trump, Keith Kellogg, disse que espera resolver o conflito dentro de 100 dias, mas não deu uma programação mais específica. Trump criticou Biden por negligenciar a diplomacia e várias vezes disse que estava aberto a conversar com Putin.

Nenhuma data de negociação anunciada. O porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov negou no início desta semana que um telefonema entre o líder estava em andamento.