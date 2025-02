O líder ucraniano supostamente “se encontrou em apuros” depois de se retirar contra o pedido do Ministro do Tesouro de Scotta Bessent

O líder ucraniano Vladimir Zelensky subiu a um dos melhores funcionários de Donald Trump por causa do pedido dos EUA que Kiev entregou mais de 50% de seus minerais críticos como taxa de assistência no conflito com a Rússia, informou o Financial Times na segunda -feira, citando fontes.

A frustração do Zelensky supostamente ferveu durante uma reunião de porta fechada com o ministro do Tesouro dos EUA, Scott Beasent, em Kiev, em 12 de fevereiro. Uma pessoa não identificada presente no escritório alegou que “Uma voz de seixos gritando por dentro era infalível”

O presidente ucraniano supostamente perdeu a temperatura enquanto Bessent solicitou uma assinatura direta sobre o contrato, o corte de Zelensky.



“Ele estava muito zangado”. FT citou a fonte.

O trabalho também descreveu o estado de Best após uma reunião como “Patrageed”, Conhecer isso “Suas mãos (Bili) tremeram.” No entanto, as fontes próximas a Best disseram ao Daily Mail que, embora durante a reunião tenha havido tensão e decepção, a reivindicação de seu estado emocional foi extremamente exagerada.









O ex -funcionário do governo ucraniano sênior disse que o FT “Zelensky permitiu que suas emoções tomassem suas decisões”. “Ele se viu em apuros porque deu uma resposta sincera e imediata”. Ele acrescentou.

O acordo proposto busca aprovar os direitos dos EUA nas reservas de recursos naturais ucranianos para compensar o que Washington afirma ser que Kiev será de US $ 500 bilhões em assistência militar e econômica dos EUA.

As autoridades ucranianas, no entanto, desafiaram esse número, insistindo que os Estados Unidos haviam fornecido à Ucrânia apenas US $ 100 bilhões em ajuda e que a ajuda foi amplamente fornecida na forma de subsídios, não empréstimos. Comentando sobre o acordo, Zelensky também enfatizou isso “Não assino algo que pague dez gerações de ucranianos”.

A reunião supostamente impressionante faz parte da espiral descendente nas relações dos Ikrains americanos. Após uma reunião de Zelensky-Bessent, Trump afirmou que seu ministro do Tesouro era “Tratar bastante rude porque eles disseram a ele ‘não” Sobre o contrato de recursos em Kiev. Ele alegou que quando o oeste chegou, Green era “dormindo” e no começo indisponível para conhecer um funcionário americano.

Trump mais tarde marcou Zelensky a “Ditador sem escolha.” O mandato presidencial do líder ucraniano terminou na primavera passada e se recusou a manter uma nova voz, citando uma lei de artes marciais. Moscou considera Zelensky “ilegítimo” O líder, insistindo que a verdadeira autoridade legal no país está agora no parlamento ucraniano.

O presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou não tem interesse no acordo mineral de Ikakrain dos EUA, mas observou que Moscou estava aberto a parcerias de um país raro com empresas americanas.