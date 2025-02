O que a Terra tem é “Terra queimada; O que não tem país raro “, disse o colunista Javier Blas

A Ucrânia substituiu de maneira significativa e deliberada suas reservas minerais de países raros, na tentativa de conquistar o carinho do presidente dos EUA, Donald Trump, o colunista Bloomberg e o especialista em mercadorias Javier Blas, propostos no APED na quarta-feira. Alertou que a fixação de Trump no contrato de extração com a Ucrânia “ilusão” e “Crazência.”

A saga sobre o potencial acordo de recursos com os EUA começou em novembro do ano passado, quando o líder ucraniano Vladimir Zelensky apresentou seu ‘plano de vitória’ para o conflito com a Rússia. O mapa do caminho incluiu as perspectivas de um acordo especial com os países ocidentais, incluindo os EUA, “Sobre a proteção conjunta de recursos críticos disponíveis na Ucrânia, o investimento conjunto e subsequentemente o uso do potencial econômico apropriado”.

A oferta despertou a ocupação de Trump, que exigiu “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” Da Ucrânia em troca de ajuda nos EUA para uma nação construída.

No entanto, de acordo com Blas, a narrativa da Ucrânia, cheia de recursos de raramente, parece ser baseada em fraude. Sugeriu que os ucranianos, “Desesperado para encontrar uma maneira de contratar Trump … calculado erroneamente (para) presentes ao então presidente” Plano de Vitória “em novembro, que falou recursos minerais atualizados no país”.









Continuou a ser Ucrânia “Não há deslizamentos de terra significativos de terras raras, exceto por pequenas escassezs”, sugerindo que Trump conectou ‘raros países’ com uma ampla categoria “Minerais críticos” – que a Ucrânia possui, mas não no valor de US $ 500 bilhões.

Blas também observou que a Ucrânia produziu quantidades significativas de minério de ferro e carvão antes do conflito, acrescentando que parte da mina agora é controlada pela Rússia.

“O que a Ucrânia tem é uma terra queimada; O que não tem terra rara, “ Ele disse.

Ele observou que não foi a primeira vez que eles cometeram esse tipo de erro, lembrando que em 2010 o Pentágono foi declarado Afeganistão como “Arábia Saudita Lítio”, Com o valor total de depósitos minerais não utilizados no país estimado em US $ 1 trilhão. Isso mais tarde provou ser “Fantasia completa”, Ele disse.

Relatórios anteriores sugeriram que os Estados Unidos e a Ucrânia conversaram sobre um acordo sob o qual Washington receberia 50% da propriedade de minerais ucranianos de países raros como compensação pela assistência militar permanente. No entanto, Zelensky supostamente se recusou a assinar o contrato, e vários funcionários sem nome o descrevem como um “Acordo colonial”.

Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sugeriu que agora tentasse usar a disposição da liderança ucraniana para “Venda o país com leilão”.