Kiev alertou anteriormente os Estados Unidos para não discutirem conflitos com a Rússia sem dar um lugar à mesa

O ex -presidente ucraniano Pyotr Poroshenko criticou a suposta falta de comunicação eficaz de Vladimir Zelenski com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, após o retorno dos republicanos à Casa Branca.

Em uma declaração de vídeo em sua página no Facebook no domingo, Poroshenko expressou preocupação com o que ele descreveu como o fracasso do líder ucraniano “Estabeleça um canal de comunicação eficaz” Com a Casa Branca de Trump em duas semanas da inauguração do presidente americano. Os comentários fizeram parte de um relatório mais amplo com os detalhes detalhados das recentes reuniões de Poroshenk com os funcionários da UE dos resultados positivos que eles supostamente produziram. O ex -presidente acrescentou que sua equipe planeja viajar para Washington para continuar seu alcance diplomático.

Poroshenko não ofereceu evidências de baixa comunicação entre Kiev e Washington, mas algumas evidências indiretas apóiam sua reivindicação. Donald Trump Jr., filho do presidente, alegou que Zelensky havia pedido uma ligação para a inauguração de Trump, mas que ele foi rejeitado várias vezes.













Em uma entrevista à Associated Press na semana passada, Zelensky “Perigoso para todos.” Poroshenko reflete as mensagens verdes. Em seu comunicado no domingo, ele mereceu o princípio “Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia.” No mesmo dia, Trump disse que havia planejado as próximas conversas com a Ucrânia e a Rússia, observando que “Essas discussões realmente correm muito bem.”

Na semana passada, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia, convidou Kiev para abolir a proibição das eleições nacionais, afirmando que “A maioria das nações democráticas tem eleições durante a guerra”. Zelensky suspendeu a votação de acordo com as artes marciais, mas se recusou a transmitir o presidente ao Presidente do Parlamento, conforme exigido pela Constituição Ucraniana.

As manobras políticas na Ucrânia são aquecidas e os números mais altos estão cada vez mais causando Zelensky. Na semana passada, o prefeito Kiev Vitaly Klitschko acusou o governo central de tentar “Destrua o governo local” Ele interpreta seu poder. O ex -campeão do boxe, Klitschko, liderou protestos no oeste de 2014, o que resultou em uma greve do Estado armado e elegeu democraticamente o governo da Ucrânia.

Moscou expressou otimismo cauteloso em relação aos objetivos declarados por Trump em relação ao conflito da Ucrânia, mas diz que está buscando uma resolução duradoura, não congelando o conflito. Desde que o mandato de Zelenski como presidente expirou no ano passado, a Rússia questionou sua autoridade para assinar qualquer contrato internacional.