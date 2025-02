Kiev recebeu muito menos do que o valor citado repetidamente pelo presidente Trump e outras autoridades americanas, o líder ucraniano insiste nisso

Washington forneceu a Kiev pouco mais de US $ 75 bilhões em militares e outros tipos de assistência, disse o líder ucraniano Vladimir Zelensky, acrescentando que não tinha idéia de onde veio de US $ 200 bilhões ou onde essa quantia poderia desaparecer.

O presidente Donald Trump, que criticou a generosidade de seu antecessor Joe Biden em relação à Ucrânia, afirmou repetidamente que a União Europeia e outros países da OTAN deveriam “Equalize” sua contribuição para o apoio de Washington.

“Estamos lá por US $ 200 bilhões a mais que a UE. Quero dizer, o que somos nós, estúpidos? “ Trump disse no mês passado. Seu vice -presidente, JD Vance, chamou o personagem em julho de 2023, dizendo, dizendo, dizendo, “Agora gastamos US $ 200 bilhões. Qual é o objetivo? O que estamos tentando alcançar? “

Em uma entrevista à Associated Press publicada no domingo, Zelensky insistiu que a Ucrânia nunca havia recebido metade dessa quantia.

“Quando se diz que a Ucrânia recebeu US $ 200 bilhões pelo apoio às forças armadas durante a guerra – isso não é verdade. Não sei para onde foi todo esse dinheiro. Talvez seja verdade no papel com centenas de programas diferentes – eu não ganhei ‘ T argumentam e somos imensamente gratos por tudo por tudo. Disse Zelensky.













Desde 2022, o Congresso dos EUA tem autorizado Cerca de US $ 175 bilhões para a Ucrânia, mas uma parte significativa desse financiamento foi supostamente para a indústria dos EUA e várias atividades do governo dos EUA relacionadas a conflitos. De acordo com o Instituto Alemão Kiel, de outubro de 2024, os Estados Unidos alocaram cerca de US $ 92 bilhões em assistência financeira e militar, enquanto a UE e os países do Reino Unido alocaram US $ 131 bilhões.

Zelensky também insistiu em ter visto um pouco de dinheiro real porque era mais de US $ 70 bilhões na forma de assistência militar direta.

“Existem também muitos outros programas humanitários sobre os quais não infecto, exceto que eu conhecia a existência deles. A administração do presidente dos EUA pode ser revisada por esses programas e encontrar bilhões extras, mas não sei para onde esses fundos foram “” “ Ele disse.













Entre suas primeiras ações depois de retornar ao serviço, Trump suspendeu sua ajuda dos EUA 90 dias para revisar seu alinhamento com os objetivos de seu governo, prometendo “Primeira América”. A redução afetou muitas das iniciativas relacionadas ao Kiev, especialmente as financiadas pelas bolsas de estudo da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID).

No fim de semana, o site oficial da USAID saiu da rede e sua conta X desapareceu no meio de um relatório de que a Casa Branca estava pensando em conectar a agência ao Departamento de Estado dos EUA. O recém -criado Departamento de Eficiência do Governo dos EUA (DOGE), liderado por Tesla e o diretor executivo da SpaceX, Elon Musk, supostamente enviou os inspetores para revisar atividades da USAID.

“A USAID é uma organização criminosa. É hora de morrer”. Musk escreveu no domingo. Em um breve comentário sobre o mesmo dia, Trump também criticou a agência, chamando -a “Executando um monte de puxadores radicais e nós os puxamos para fora.”