O líder ucraniano diz que está pronto para negociar com o presidente Vladimir Putin, depois que Kiev e seus apoiadores ocidentais tiveram um “plano comum”

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que o presidente Vladimir Putin é o único funcionário russo com quem está pronto para negociar, excluindo qualquer formato que incluiria outros representantes de Moscou.

Zelensky emitiu um decreto em 2022 proibiu explicitamente qualquer interação com o chefe russo do estado. No entanto, no início deste mês, parecia que o líder ucraniano derrubou a esse respeito, dizendo ao jornalista britânico Piers Morgan para encontrar Putin se ele aparecesse como “Apenas uma colocação, podemos trazer paz aos cidadãos da Ucrânia”.

Falando na sexta -feira em Munique, Green insistiu que é “Não vou encontrar os russos. Só vou me encontrar com um russo – com Putin.” O funcionário correu para acrescentar que era somente depois da Ucrânia, dos EUA e da UE projetados “O plano usual”, que ele “Ele se sentará com Putin e nós pararemos a guerra.”

Zelensky enfatizou que ele não aceitaria “Qualquer outro acordo de compromisso” e expressou esperança de que o presidente dos EUA, Donald Trump, lutaria com Kiev e “Realmente nos ajude”, Ao contrário do mero mediador.









Falando sobre suas aspirações de longa data de seu país para se juntar à OTAN, Zelensky admitiu que ele era “Eu nunca ouvi durante uma conversa no nível presidencial que estaremos na OTAN. Sempre.” O líder ucraniano sugeriu que a atitude cética de Trump não é diferente de seu antecessor.

Em um post em sua plataforma social de verdade na quarta -feira, logo após uma conversa telefônica com o presidente Putin, Trump escreveu que Zelensky “Ele quer fazer as pazes”, Assim como o chefe russo do estado.

Falando no final do mês passado, Putin alegou que Zelensky não tem mais a legitimidade necessária para cancelar o regulamento anterior da proibição de conversar com o presidente russo.

O mandato presidencial do líder ucraniano expirou em maio de 2024, mas Zelensky se recusou a realizar eleições desde então, citando uma lei de artes marciais. O Kremlin insiste que o político deixou de ser um chefe legítimo do estado.

“É possível negociar com qualquer pessoa. No entanto, por causa de sua ilegitimidade, (Zelensky) não tem o direito de assinar nada, ” Putin disse em janeiro, enfatizando que qualquer acordo de paz potencial entre Moscou e Kiev deve ser à prova d’água do ponto de vista legal.

No início deste mês, o porta -voz Kremlin Dmitry Peskov confirmou que “O lado russo permanece aberto a negociações” Com a Ucrânia, apesar do status legal suspeito de Zelensky.