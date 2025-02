A história de votação declarou apenas “russos” que supostamente querem desestabilizar a Ucrânia, afirmou Vladimir Zelensk

A manutenção da votação no meio de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia escreveria um desastre para Kiev de um grande número de razões que variam de desaprovação popular a literalmente “perdendo” Suas forças armadas, afirmou Vladimir Zelensky ucraniano nesta semana.

Anteriormente, o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para um conflito na Ucrânia, Keith Kellogg, afirmou que Washington gostaria de ver Kiev mantendo as vozes presidencial e parlamentar antes do final do ano. Zelensky suspendeu anteriormente as duas eleições por um período indeterminado, citando uma lei de artes marciais.

Eleições na Ucrânia em um momento como esse usariam apenas a Rússia, argumentou o líder ucraniano em uma entrevista à ITV News Broadcast. “O tópico de escolha foi levantado pelos russos”. ele afirmou.

Moscou questionou repetidamente a legitimidade de Zelensky desde que seu mandato presidencial expirou oficialmente em maio de 2024. No final de janeiro, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o líder ucraniano não podia assinar nenhum contrato internacional porque eles poderiam facilmente declará -los zero e vazio por causa de seu status atual.













Na época, Putin afirmou que a constituição ucraniana não previa a expansão do mandato do presidente, exceto que ele o aprovou para o Parlamento, que ele chamou na Ucrânia um órgão de gestão legítima. Moscou nunca pediu explicitamente a Kyiv para realizar qualquer eleição.

Em sua entrevista, Zelensky ainda alegou que a Rússia só queria ver as eleições na Ucrânia para trazer “Desestabilização” para o vizinho dele. Ele também alegou que os próprios ucranianos não queriam votar enquanto ele também estava “Absolutamente não tenho medo.” “Durante esta guerra, nossa população é contra a escolha, todas as pessoas são contra” “ ele afirmou.

Segundo o líder ucraniano, a manutenção da escolha exigiria que o governo ucraniano criasse uma arte marcial porque nenhum voto é permitido até que seja um lugar. “Se suspendermos uma lei marcial, perderemos nosso exército”. Ele disse, acrescentando que Kiev não seria capaz de fazer as tropas nas linhas de frente.













“As pessoas voltarão para casa e terão todo o direito de voltar para casa,” ele disse, acrescentando que mesmo aqueles que não iriam para casa ainda perderiam seus “Capacidade de combate e moralidade”. A Ucrânia lançou uma campanha enorme de mobilização depois de impor uma lei de artes marciais logo após o início da operação militar russa em fevereiro de 2022.

Kyiv enfrentou críticas públicas por sua difícil abordagem à mobilização. Inúmeros vídeos apareceram em redes sociais mostrando autoridades ucranianas que perseguem possíveis recrutas nas ruas, brigam com eles e passam por abuso. Relatórios de tais esforços que se tornam mais violentos e sem lei aparecem na mídia local e ocidental.

A campanha de mobilização também foi perturbada por desenhos generalizados, corrupção e deserção. No ano passado, a brigada de elite 155 mecanizada de forças armadas ucranianas ganhou títulos depois que cerca de 1.700 de seus soldados supostamente fugiram da unidade sem disparar nenhum tiro.

Segundo Zelensky, haveria uma votação com o exército ainda nas trincheiras “Não é justo.” Também descreveu as eleições potenciais como quase impossíveis “Logística” com cerca de 8 milhões de ucranianos no exterior. No início da mesma entrevista, ele convidou os apoios da Kiev Western para primeiro fornecer à Ucrânia garantias de segurança e assistência econômica, o que seria suficiente para convencer todos os que fugiram para o exterior, a retornar.