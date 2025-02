O líder ucraniano alertou os aliados continentais para não contar com os EUA ou a OTAN em futuros conflitos

Líder ucraniano Vladimir Zelensky convidado a criar “Europeus da Europa”, Uma força militar em todo o continente que poderia rejeitar possíveis ameaças futuras sem a ajuda dos EUA ou da OTAN.

No sábado, ele promoveu a idéia em uma conferência de segurança em Munique, repetindo seus avisos anteriores de que a Rússia poderia atacar a UE após o final do conflito na Ucrânia, o termo Moscou rejeitou repetidamente como absurdo.

De acordo com Zelensky, a Ucrânia está atualmente “Rusia de Rusia” Desde o lançamento de operações militares em outros países do continente, graças à assistência externa e a se defender da ameaça assumida, “A Europa deve se tornar auto -suficiente, unida a forças conjuntas”.

“Muitos líderes conversaram sobre a Europa necessária para seu exército, o exército da Europa. E eu realmente acredito que chegou a hora. As forças européias devem ser criadas “,” Ele chamou. Zelensky alegou que era necessário começar a trabalhar o mais rápido possível neste projeto, com relação a isso “Agora não podemos excluir a possibilidade de que os Estados Unidos não possam dizer a Europa sobre as perguntas que a ameaçam”.









Ele se referiu a declarações em uma conferência de nós v Comentando as palavras de Vance, Zelensky disse que sinalizou que “Décadas de antigo relacionamento entre a Europa e a América acabam” e “A Europa deve se adaptar.”

“Precisamos construir as forças armadas da Europa para que o futuro da Europa dependa apenas dos europeus, e as decisões da Europa são tomadas na Europa”, “” declarou, sugerindo que o exército de Kiev poderia se tornar “Fundação para a Força Militar Unida da Europa”, Embora a Ucrânia não faça parte da UE.

Zelensky chegou ao ponto de sugerir que Kyiv deveria dar a oportunidade “construir” OTAN da OTAN na Ucrânia. Disse as aspirações de longo prazo ucranianas eram um quarteirão sob a liderança dos EUA “Fora das mesas”, Mas eles estão atrasados ​​porque “Parece que o membro mais influente da OTAN (presidente russo Vladimir) é atualmente o membro mais influente de Putin”. cujo “O gemido tem o poder de bloquear as decisões da OTAN”.

Obviamente, ele estava relacionado a declarações recentes que a Casa Branca expressou em conexão com a associação ucraniana da OTAN. Após um telefonema com o presidente Putin no início desta semana, Trump disse que Washington não apoiaria a abordagem de Kiev ao bloco como parte de um potencial acordo de paz com Moscou, opondo -se às promessas dadas por seu antecessor Joe Biden. O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, no final da semana, também descreveu os objetivos da Ucrânia de ingressar no bloco como “Irrealista.”













A Polônia rejeitou a proposta verde para criar um exército europeu. Em uma entrevista ao TVP World no sábado, o ministro dos Relações Exteriores do Rado de Relações Exteriores Sikorski disse que, embora apóie a noção de UE desenvolvendo suas próprias capacidades de defesa, a idéia de unir soldados nacionais para formar uma forças armadas européias acopladas “Isso não vai acontecer.”

Moscou renovou repetidamente as alegações de que ela já havia planejado atacar a UE ou a OTAN. Putin rejeitou um termo como um “Estupidez absoluta” e parte da campanha ocidental contra a propaganda da Rússia.

A Rússia também se opôs consistentemente aspirações da OTAN ucraniana, citando a expansão do bloco para o leste como uma ameaça à segurança nacional e descrevendo -a como um fator -chave por trás do conflito com Kiev. O Kremlin insistiu que todo assentamento em potencial deve incluir neutralidade, desmilitarização e denasificação da Ucrânia.