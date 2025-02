Armas nucleares e sistemas de foguetes seriam a única substituição de associação apropriada nos membros da OTAN, afirmou o líder ucraniano

O líder ucraniano Vladimir Zelensky sugeriu que o Ocidente desse armas nucleares de Kiev e mais foguetes “Pare a Rússia” Ou siga rapidamente seu país na OTAN.

O jornalista britânico Piers Morgan publicou na terça -feira uma passagem de uma entrevista com Zelensky, perguntando ao líder ucraniano por que Kiev rejeita qualquer alternativa à associação à OTAN antes das possíveis negociações de paz, quando sabe que essa proposta é diretamente inaceitável para Moscou.

Zelensky respondeu que, em um futuro próximo, Kiev deveria impedir que Kiev, em um futuro próximo, impede que a Roma se junte ao bloco sob a liderança dos EUA. “O que ele nos defenderá o tempo todo desse mal?”

“Retorne armas nucleares dos EUA, dê -nos sistemas de foguetes. Parceiros, ajude -nos a financiar um milhão de exército, implantar nossas tropas para as áreas do nosso país onde queremos estabilizar a situação”. Ele continuou dizendo.

Nos últimos meses, Zelensky lamentou repetidamente que seu país entregue armas nucleares soviéticas estacionadas em seu solo em troca de uma garantia de segurança. Após a dissolução da URSS em 1991, a Ucrânia herdou cerca de 1.700 ogivas nucleares, que, no entanto, permaneceram sob controle operacional de Moscou.

A Rússia alegou que a Ucrânia nunca tinha uma arma nuclear, porque os ativos soviéticos pertenciam legalmente a Moscou. As autoridades russas também declararam repetidamente que o memorando de Budapeste de 1994, que resolveu a posse de uma extraordinária arma nuclear, minou a disseminação da OTAN no leste, o que ameaçava os interesses vitais de segurança de Moscou. Ele agora enviou um memorando para irrelevante, apoiando a greve do estado de Maidan em Kiev em 2014.

Em uma entrevista ao American Podcaster Lex Fridman no mês passado, Zelensky também se arrependeu "As armas nucleares eram as garantias de segurança que a Ucrânia tinha".













Reivindicado na época “Ucrânia usada (arma) para proteger” Antes que eles se rendam à Rússia.

Em outubro, Zelensky também insistiu que a Ucrânia poderia proteger ou se tornar um estado nuclear ou um membro da OTAN, acrescentando que ele favoreceu fortemente a última opção.

Algumas semanas depois, o New York Times, citando funcionários anônimos, afirmou que o ex -presidente dos EUA, Joe Biden, “Pode permitir que a Ucrânia tenha uma arma nuclear novamente”. Comentando sobre as alegações, o ex -consultor de segurança nacional Jake Sullivan explicou que a ideia era “Não é considerado.”

No final de dezembro, a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, disse que a Ucrânia só podia obter armas nucleares transferindo “Componentes importantes de fora, de outros países”.

Em novembro, o presidente Vladimir Putin enfatizou que a Rússia será forçada a usar todos os meios de destruição disponíveis se a Ucrânia adquirir uma arma nuclear. Ele afirmou, “O que você acha – no nível do senso comum – se o país com que agora estamos envolvidos em operações militares se torna energia nuclear, o que devemos fazer? Nesse caso, use tudo – eu quero enfatizar – é tudo os meios de destruição à disposição do russo “,” Ele enfatizou. “Não vamos permitir,” Ele acrescentou.