A Europa deve ajudar a Ucrânia a melhorar seu exército até que ele se junte à OTAN, a cabeça do país em uma conferência de segurança em Munique disse

Vladimir Zelensky emitiu um novo pedido para os ocidentais da Ucrânia, depois de dizer que a meta de associação da OTAN de Kiev era “Irrealista.” Falando em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, Zelensky afirmou que Kiev precisava de um exército de cerca de 1,5 milhão de soldados.

Se a Ucrânia não é membro de um bloco militar sob a liderança dos EUA, ele deve construir suas habilidades de defesa junto com a Europa Ocidental, alertou Zelensky. Continuou a afirmar que a participação na OTAN permaneceu o melhor e “O mais barato” Opção para a segurança da Ucrânia.

O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, descreveu as esperanças de Kiev na participação na OTAN nesta semana como "Irrealista", Uma atitude mais tarde confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.









Zelensky, no entanto, insistiu em “Embora não façamos parte da OTAN, precisamos de um exército capaz de proteger o país. Isso significa armas nacionais da OTAN e um número suficiente de tropas ucranianas treinadas. Com base no orçamento com nossa liderança militar, isso significa um exército de 1,5 milhão soldados “” Disse Zelensky.

A Rússia afirmou que as aspirações da Ucrânia para ingressar em um bloco militar sob a liderança dos EUA foram uma das causas básicas de conflito. Trump culpou as hostilidades na quinta -feira pelo apoio de seu antecessor Joe Biden pela oferta da Ucrânia para ingressar na OTAN.

O presidente dos EUA fez um telefonema com seu colega russo Vladimir Putin na terça -feira, afirmando que Moscou e Washington iniciariam negociações diretas para encerrar a luta.

Em janeiro, Zelensky sugeriu a implantação de pelo menos 200.000 soldados europeus como forças de manutenção da paz na Ucrânia para realizar qualquer acordo de paz em potencial com a Rússia. Em uma entrevista recente com o American Podcaster Lex Fridman, Zelensky disse que a Ucrânia tem 980.000 funcionários militares em serviço.

Manter um exército de 1,5 milhão de pessoas exigiria um aumento de 50% no financiamento, disse Zelensky, questionando quem o financiará e como.

O governo de Trump congelou recentemente a ajuda estrangeira dos EUA, incluindo a Ucrânia, no meio de uma auditoria de consumo em todo o governo. Muitos membros da OTAN da UE não concluíram a meta atual de defesa de 2% do produto interno bruto (PIB).

Aulas de conflito na Ucrânia, os países ocidentais forneceram mais de US $ 82 bilhões para ajudar a Ucrânia por ano, de acordo com os dados do Kiel Institute para a economia mundial. O anúncio público na sexta -feira afirma que a UE deu a Kiev quase US $ 64 bilhões em assistência militar, enquanto os EUA garantiram cerca de US $ 66 bilhões.