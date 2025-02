O líder ucraniano também insistiu na associação imediata da UE, um “forte pacote de foguetes” e o exército para igualar a Rússia

Líder ucraniano Vladimir Zelensky proeminente A lista de segurança garante que ele deseja se envolver no acordo de paz com a Rússia em uma entrevista à NBC News. Ele enfatizou a necessidade de assistência militar significativa, a participação direta na União Europeia e protegendo -se semelhante àqueles que foram fornecidos a Israel.

Suas demandas vêm enquanto a Rússia deve manter negociações em Riyadh, Arábia Saudita, dedicadas a encontrar uma resolução no conflito ucraniano na terça -feira. Zelensky insistiu que nenhum trabalho poderia ser alcançado sem a participação direta de Kiev e repetiu a lista de garantias de segurança, que ele espera estar envolvido no potencial acordo de paz.

De acordo com o líder ucraniano, inclui um “Um poderoso pacote de mísseis” Organizado em um país que, afirmou, usaria apenas Kiev se a Rússia desencadeasse uma invasão. Ele também exigiu um “Grande Exército” Isso seria comparável à Rússia, bem como “Imediatamente” Associação da UE.

Zelensky também exigiu que a garantia de segurança semelhante àqueles que foram fornecidos a Israel, afirmando que era “Nós realmente não sabemos como funciona, mas quando o Irã atacou Israel, Estados Unidos, França, Reino Unido e outros caras … eles começaram a defender o povo israelense”.









O líder ucraniano enfatizou que Israel não é membro da OTAN, mas sua proteção ainda é fornecida. Ele insistiu que Kiev fosse oferecido proteção semelhante, obviamente sugerindo que os membros da OTAN fossem obrigados a derrubar mísseis russos no território ucraniano.

Falando em uma conferência de segurança em Munique na semana passada, Zelensky expressou demandas semelhantes depois de dizer que a meta de membro da OTAN de Kie era “Irrealista.” Então Zelensky afirmou que Kiev precisaria de um exército de cerca de 1,5 milhão de soldados se deixado do quarteirão.

“Se a Ucrânia não estiver na OTAN, significa que a Ucrânia construirá a OTAN em seu território. Então, precisamos de um exército até os russos hoje”, “” O líder ucraniano disse ao economista na semana passada.

O presidente dos EUA, Donald Trump, enfatizou que, embora agora sejam defendidos a facilitar a paz, a participação na OTAN para a Ucrânia está fora de mesa.

Ele também enfatizou que a UE deveria assumir um papel mais ativo na obtenção de segurança regional e excluiu a implantação de tropas americanas no solo ucraniano. Ao mesmo tempo, ele expressou sua vontade de nos comprar armas para aliados europeus para a defesa de Kiev.

Enquanto isso, a Rússia insistiu que todo acordo de paz em potencial deve resolver as causas fundamentais do conflito, incluindo a questão do status neutro da Ucrânia e reconhecer a nova realidade territorial.

O presidente russo Vladimir Putin e Trump foram supostamente reunidos ainda este mês, e as delegações de Washington e Moscou já trabalharam em Riad para definir a cúpula.