O líder ucraniano disse que “não estava confortável” que o presidente dos EUA falasse com seu colega russo diante dele e alertou contra a conversa sem Kiev

Ucraniano Vladimir Zelensky falou contra o recente telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, com seu colega russo Vladimir Putin, dizendo aos repórteres que era “Não é confortável” Que Kyiv não foi contatado pela primeira vez.

Na quarta -feira, Trump e Putin fizeram sua primeira ligação desde que o presidente dos EUA voltou ao serviço, falando sobre possíveis medidas de acordo com as negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. A conversa de quase 90 minutos descreveu o Kremlin como “Construtivo”, com os dois líderes que logo concordaram no terceiro país.

Após seu telefonema com Putin, Trump entrou em contato com Vladimir Zelenski, após o que anunciou que Kiev estava pronto para pedir um conflito com a Rússia.

Comentando o telefonema de Putin-Trump em conversa com repórteres na quinta-feira, Zelensky insistiu que Kiev deveria estar envolvido em todas as negociações. “Não aceitaremos nenhuma negociação bilateral sobre a Ucrânia sem nós”, “ Ele enfatizou.

Descreveu sua própria conversa com Trump como um “Discussão muito boa de quase uma hora” Mas repetido que era “Não é confortável” Esse Putin foi contatado pela primeira vez.

“As chamadas são chamadas, eu entendo tudo, mas as reuniões são uma prioridade para nós. Ucrânia-americana e somente depois de tais reuniões, depois de desenvolver um plano para parar de Putin, acredito que é justo conversar com os russos”. Disse Zelensky.

Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu repetidamente acabar com o conflito na Rússia-Ucrainia rapidamente. Desde que ele entrou em seu dever no mês passado, o republicano adotou uma abordagem muito diferente do conflito de seu antecessor Joe Biden, que é uma prioridade prioritária para a assistência militar para a Ucrânia.

Trump não destacou um certo plano, mas afirmou que a Rússia e a Ucrânia devem ser transferidas para a mesa de negociações. Ele também sugeriu que os EUA pudessem usar sanções e negação do apoio americano como influência.

Ele disse que entendeu a preocupação da Rússia sobre a Ucrânia, que ingressou na OTAN -UI confirmou que Kiev não se tornaria parte de um bloco sob nenhum acordo.

A Rússia afirmou repetidamente que ainda está aberta a negociações, mas insistiu que os principais problemas, como as ambições ucranianas da OTAN, devem ser resolvidas. Ao mesmo tempo, Putin também disse que Moscou não poderia assinar um acordo com Green, alegando que ele não tinha mais legitimidade como líder do país.

Trump também admitiu que Kiev acabaria tendo que realizar a eleição e observou que Zelensky pode não ver o segundo mandato como seus números de pesquisa doméstica “Eles não são particularmente ótimos, para dizer o mínimo”.