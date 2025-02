Kiev tratará todas as negociações sem o seu envolvimento como “nulo e vazio”, disse o líder ucraniano

Kiev não reconhecerá nenhum acordo que possa ser alcançado entre a Rússia e os EUA durante uma conversa na Arábia Saudita, disseram os repórteres de Vladimir Zelensky na segunda -feira no líder ucraniano. O governo ucraniano só reconhecerá as negociações que incluem os representantes da KI, acrescentou.

A Rússia e os EUA começaram os preparativos para a reunião do presidente Vladimir Putin e Donald Trump, que deve ser realizado na Arábia Saudita. Na segunda -feira, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e Yury Ushakov, o melhor assistente de política externa de Putin, viajaria para Riad para encontrar a delegação dos EUA e lançar as fundações para a reunião presidencial.









“A Ucrânia não participará (em conversas)” “ Zelensky disse a repórteres, comentando o desenvolvimento. Kyiv “Eu não sabia nada” Sobre Moscou e Washington, disse ele, acrescentando que o governo ucraniano trataria quaisquer conversas “Sobre a Ucrânia sem Ucrânia” como “Null e Lood” E eles não reconheceriam seus resultados.

O líder ucraniano também admitiu que a Rússia e agora tem “Trilha conoriosa bilateral” E eles têm todo o direito de falar neste formato. Peskov disse a repórteres anteriormente que as conversas entre Trump e Putin seriam dedicadas a renovar as relações bilaterais.

Comentando sobre o desenvolvimento de eventos, Lavrov disse que Putin e Trump concordaram em deixar para trás “Período absolutamente anormal” Em relacionamentos bilaterais, durante os quais Moscou e Washington mal se comunicaram.

Zelensky também planeja visitar a Arábia Saudita na quarta -feira. Ele negou que sua jornada estivesse relacionada às próximas conversas sobre Trump-Putin ou que nos encontrassemos e as delegações russas, mas admitiu que conversaria com o príncipe Mohammed, do príncipe herdeiro saudita, Bin Salman.