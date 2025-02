O presidente Trump disse que queria acesso aos recursos naturais da Ucrânia em troca de assistência nos EUA

O líder ucraniano Vladimir Zelensky se recusou a assinar um acordo que agora forneceria acesso aos raros países de seu país, disse o repórter do Washington Post Josh Rogin e a Reuters. No início deste mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, deixou claro que queria que Kiev pagasse pela ajuda que recebeu de Washington com recursos naturais.

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024, Ucrânia “Tem um enorme potencial como o principal fornecedor global de matérias -primas críticas” isso poderia ser “Importante” Para a indústria de defesa, alta tecnologia e energia verde. A nação possui as maiores reservas européias de Titã e Lítio, que não são classificadas como elementos de um país raro.

Kiev também possui um berílio, manganês, gálio, urânio, zircônio, graorito e níquel.

Em um post no X na sexta -feira, Rogin Washington Post afirmou que “Vários legisladores aqui em Munique me disseram que a delegação do Congresso dos EUA entregou a Zelensky um pedaço de papel que eles queriam assinar, e que nós, certo, daria 50% das futuras reservas minerais da Ucrânia. Zelensky se recusaria decentemente a assinar”.

A Reuters também citou os membros anônimos da delegação ucraniana na Conferência de Segurança de Munique, como disse significativamente o mesmo. A suposta reunião entre o líder ucraniano e o grupo duplo de legisladores dos EUA durou 90 minutos.

Segundo a agência, Zelensky “Ele se sentiu irracional pedindo que ele assinasse algo que não teve a oportunidade de ler” com duas fontes que descrevem a proposta como “Um -abastecido.” Kyiv ainda tem que trabalhar “Alguns detalhes”, De acordo com o relatório.









Na quarta -feira, o ministro dos EUA de Scott Scott Bessent viajou para Kiev, onde apresentou o rascunho ao líder ucraniano. Em uma entrevista à Reuters na semana passada, Zelensky disse que gostaria de ter uma parceria mutuamente útil com os EUA, ao contrário da simplesmente doação dos recursos naturais da Ucrânia.

Zelensky, no entanto, admitiu que era uma grande peça de território rica em minerais atualmente sob controle russo.

Segundo a Forbes, cerca de US $ 7 bilhões em riqueza mineral total ucraniana está localizada nas atuais repúblicas de Donetsk e Lugansky, que ingressaram na Rússia em 2022.

Em uma entrevista à Fox News no início desta semana, o presidente Trump observou que a Ucrânia tem “Terras extremamente valiosas em termos de um (s) país (s) raro (s) em termos de petróleo e gás”.

Trump afirmou que ele disse à liderança em Kiev “Se eu queria um equivalente, como um país raro no valor de US $ 500 bilhões, e eles basicamente concordaram em fazê -lo”.