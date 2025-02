O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs no sábado que a guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia, que está se aproximando de três anos, mostra a necessidade de a União Europeia criar um exército unificado.

“Eu realmente acho que chegou a hora”, Zelensky Disse no início do sábadoDe acordo com a Associated Press. “As forças armadas da Europa devem ser criadas”.

“Três anos de guerra em grande escala mostraram que já temos a base para uma força militar européia unida”, acrescentou, de acordo com a AP. “E agora, enquanto lutamos contra essa guerra e estabelecemos a base de paz e segurança, devemos construir as forças armadas da Europa”.

Seu discurso na Conferência de Segurança de Munique apenas reforçou o impulso do líder ucraniano por maior apoio militar e econômico de seus colegas da UE, juntamente com os Estados Unidos, também advertiu constantemente que outras partes da Europa poderiam ser vulneráveis ​​aos esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos esforços dos Expansão do Kremlin.

Zelensky, que se encontrou um dia antes com o vice -presidente Vance, também invocou sua recente conversa com o presidente Trump durante seus comentários.

Trump no início desta semana apontou que logo se reuniria com o presidente russo Vladimir Putin para contratar um acordo de paz que encerraria os combates que começaram com a invasão da Ucrânia da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. Zelensky o repreendeu na quarta -feira para Fale com Putin primeiro, para afirmar que sua nação não aprovaria nenhum acordo sem a Ucrânia na mesa de negociações.

Embora o presidente esclarecesse que o país devastado pela guerra seria incluído, o líder ucraniano argumentou que a Europa também deveria estar envolvida.

“A Ucrânia nunca aceitará acordos feitos por trás de nós sem nossa participação, e a mesma regra deve ser aplicada a toda a Europa”, disse Zelensky, acrescentando que “nem uma vez (Trump) mencionou que os Estados Unidos precisam da Europa na mesa”.

O general Keith Kellogg, o enviado especial do governo Trump para a Ucrânia e a Rússia, descartou essa possibilidade em seus comentários no sábado, informou a AP.

“Eu sou uma escola de realismo. Eu acho que isso não vai acontecer “, disse Kellogg durante um evento organizado por um magnata ucraniano e acrescentou mais tarde que” precisamos garantir a soberania ucraniana.

Ele também sugeriu que a Europa seria “crítica para isso”.

Zelensky também pressionou a OTAN para receber a Ucrânia na aliança, argumentando no ano passado que ele poderia parar o “cenário quente” da guerra. Na sexta -feira, ele admitiu que apoiar o país a ingressar na aliança era hesitação, mesmo antes de Trump voltar ao cargo.

Os comentários seguem a retórica do Secretário de Defesa Pete Hegseth e Vance no início desta semana, o que sugere que a possibilidade não era realista no momento. Enquanto Heghseth se suavizou em sua posição, os movimentos de Trump para acabar com a guerra abalaram os críticos e aliados igualmente.

