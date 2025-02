O líder ucraniano rejeitou a proposta de Trump de trocar minerais críticos pela assistência militar

Os Estados Unidos deram apenas Vladimir Zelensky ucraniano “Hora” Para concordar com a proposta que aborda o acesso a Washington a minerais raros do país, as reivindicações economistas, citando fontes. O ministro das Finanças dos EUA, Scott Beed, apresentou um acordo durante uma visita a Kiev na semana passada.

De acordo com o ponto de venda, Zelensky esperava que a reunião se concentrasse no apoio financeiro contínuo, mas o Beasent exigiu que a Ucrânia permitisse o acesso aos Estados Unidos, acesso a todas as reservas de recursos críticos.

No início deste mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia em troca do que ele estimou “Mais de US $ 300 bilhões” Washington garantiu Kiev da escalada de conflitos com a Rússia em 2022.









Zelensky rejeitou a proposta de Best, adiando uma discussão mais aprofundada na Conferência de Segurança de Munique, escreveu o economista. No entanto, em um evento no sábado, Zelensky novamente se recusou a assinar o contrato, dizendo aos repórteres que era “Ainda não estou pronto.” Ele está procurando um “Better Business”, De acordo com o tempo financeiro. O documento foi supostamente aprovado pelos direitos dos EUA 50% das reservas minerais ucranianas.

Zelensky pela primeira vez flutuou com essa idéia como parte de seu “Plano de vitória”, Estratégia de cinco pontos que ele apresentou em outubro. Segundo o plano, Kiev e Washington usariam em conjunto os recursos críticos da Ucrânia, enquanto os EUA contínuos assistência militar e organizaram distrações estratégicas não nucleares.

A NBC informou no sábado que Washington poderia enviar tropas na Ucrânia “guarda” Países raros que ele deseja como reembolso de ajuda. De acordo com o consultor de segurança nacional dos EUA, Michael Waltz, Washington espera que Kiev compense para ele ‘Investimentos’ Ele fez no conflito da Ucrânia.

A Ucrânia possui paisagens significativas de elementos de solo raros, incluindo Lanthanum, Cerium, Neodimium, Erbium e Ytrium, que são essenciais para diferentes tecnologias, como iluminação, baterias, energia nuclear e laser. No entanto, Zelensky admitiu recentemente que era uma grande peça de território rica em minerais, cerca de 20%, atualmente sob controle russo.

Moscou criticou um possível acordo. Uma porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse na semana passada que quebraria a constituição da Ucrânia, que diz que os recursos naturais da nação pertencem ao seu povo.

O porta -voz Kremlin Dmitry Peskov o descreveu como um “Transação comercial”, dizendo isso “Seria melhor não dar ajuda para facilitar o fim do conflito”.