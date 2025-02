O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) que Kiev não foi informado das próximas conversas entre a Rússia e os Estados Unidos e acrescentou que a Ucrânia não reconheceria os acordos feitos sem sua participação.

Zelenskyy disse que Kyiv “não sabia nada sobre” conversas nesta semana, adicionando comentários levados pelo Interfax-ucraína Agência de notícias que o país “não pode reconhecer nada ou nenhum acordo sobre nós sem nós. E não reconheceremos esses acordos”.

Enquanto isso, o Kremlin, na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), disse que as autoridades russas seniores manterão conversas conosco sobre a restauração de laços, negociando um acordo pacífico para a guerra na Ucrânia e preparar uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o consultor de Relações Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, voarão para a capital saudita mais tarde para participar das conversas estabelecidas para a terça -feira (18 de fevereiro de 2025).

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dirigirá a delegação dos Estados Unidos. O enviado de Trump, Steve Witkoff, disse Fox News Domingo (16 de fevereiro de 2025) que ele e o consultor de segurança nacional Mike Waltz também participarão das conversas.

Peskov disse que as conversas se concentrarão principalmente em “restaurar todas as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, além de preparar possíveis conversas sobre o assentamento ucraniano e organizar uma reunião dos dois presidentes”.

Falando a jornalistas em uma conferência telefônica dos Emirados Árabes Unidos na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), Zelenskyy disse que seu país não participará das conversas nesta semana e acrescentou que “eles não dariam resultados”, dada a ausência de Quaisquer funcionários ucranianos. Os governos europeus também exigiram um papel.

As conversas seguem o telefonema na semana passada entre Trump e Putin, na qual Trump disse: “Eles concordaram que nossas respectivas equipes começam imediatamente as negociações”. A ligação tornou -se anos de política americana, encerrando o isolamento de Moscou durante sua invasão de 24 de fevereiro de 2022 da Ucrânia. Após a ligação com o Sr. Putin, Trump ligou para Zelenskyy no telefone para informá -lo sobre sua conversa.

Trump no domingo (16 de fevereiro de 2025) disse a jornalistas que Zelenskyy “estará envolvido”, mas não explicou.

Zelenskyy disse que viajaria para Turkiye na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) e na Arábia Saudita na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025), mas que sua viagem à nação árabe não estava relacionada às conversas planejadas da Rússia nos EUA na terça -feira (18 de fevereiro 2025).

Andriy Yermak, um principal consultor de Zelenskyy, disse no início do domingo (16 de fevereiro de 2025) que não havia possibilidade de se reunir diretamente no futuro imediato dos representantes ucranianos e russos. Em um post de telegrama, Yermak disse que os ucranianos não planejavam fazê -lo “até desenvolver um plano” para acabar com a guerra e alcançar uma “paz justa”.

Falar sobre Fox News O “Futures da manhã de domingo” de Cannel, Witkoff disse que ele e o Sr. Waltz estarão “tendo reuniões na direção do presidente” e esperam fazer “um progresso muito bom em relação à Rússia-Ucrânia”.

Em sua entrevista na televisão, Witkoff não respondeu diretamente a uma pergunta sobre se a Ucrânia teria que desistir de uma “parcela significativa” de seu território como parte de qualquer acordo negociado.

“Esses são detalhes, e eu não sou depreciativo com os detalhes, eles são importantes. Mas acho que o começo é a construção da confiança. Está fazendo todo mundo entender que essa guerra não continua, que deve terminar. É isso que o presidente nos instruiu a fazer ”, afirmou.