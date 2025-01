Zelenskyy e Austin usam sua última reunião para pressionar Trump a continuar apoiando a Ucrânia

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin (à direita), e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy participam de uma reunião do Grupo de Contato Ucraniano na Base Aérea de Ramstein, Alemanha, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: AP

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, usaram sua última reunião na quinta-feira (10 de janeiro de 2025) para pressionar o novo governo Trump a não abandonar a luta em Kiev, e Austin alertou que encerrar o apoio militar agora “só convidará a mais agressão, caos e guerra.”

“Percorremos um caminho tão longo que seria honestamente uma loucura deixar a bola cair agora e não continuar a construir as coligações de defesa que criámos”, disse Zelenskyy. “Não importa o que esteja a acontecer no mundo, todos querem ter a certeza de que o seu país não será varrido do mapa.”

Os pronunciamentos do presidente eleito, Donald Trump, sobre a pressão para um fim rápido da guerra, a sua relação com o presidente russo, Vladimir Putin, e a incerteza sobre se apoiará mais ajuda militar à Ucrânia suscitaram preocupações entre os aliados.

A administração Biden tem trabalhado para fornecer à Ucrânia todo o apoio militar possível, incluindo a aprovação de um novo pacote de armas de 500 milhões de dólares e a flexibilização das restrições aos ataques com mísseis contra a Rússia, com o objectivo de colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para quaisquer negociações futuras. para acabar com a guerra.

Austin reforçou o apelo de Zelenskyy, dizendo que “nenhum líder responsável deixará Putin escapar impune”.

E embora Austin tenha reconhecido que não tem ideia do que Trump fará, ele disse que os líderes internacionais reunidos na quinta-feira na Base Aérea de Ramstein falaram sobre a necessidade de continuar a missão.

Incerteza sobre o apoio dos EUA a Kyiv

Os líderes participavam numa reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, um consórcio de cerca de 50 países parceiros que Austin reuniu meses depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em Fevereiro de 2022 para coordenar o apoio armamentista.

“Deixo este grupo de contacto não com uma despedida mas com um desafio. A coligação que apoia a Ucrânia não deve recuar. Você não deve vacilar. E não deve falhar”, disse Austin durante sua última coletiva de imprensa. “A sobrevivência da Ucrânia está em jogo. Mas o mesmo acontece com toda a nossa segurança.”

Alguns discutiram o que fariam se os Estados Unidos parassem de apoiar Kiev, se o grupo de contacto assumisse uma nova forma sob um dos seus principais contribuintes europeus, como a Alemanha. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que o seu país e vários outros países europeus estão a discutir opções.

Austin disse que a continuidade do grupo é essencial, chamando-o de “o arsenal da democracia ucraniana” e “a coligação global mais importante em mais de 30 anos”.

O presidente Joe Biden deveria realizar sua última reunião presencial com Zelensky nos próximos dias em Roma, mas cancelou a viagem devido aos incêndios devastadores na Califórnia.

Pistorius disse que pretende viajar aos Estados Unidos logo após a posse de Trump, em 20 de janeiro, para se reunir com seu novo homólogo e discutir o assunto.

“É claro que dentro de 11 dias um novo capítulo começará para a Europa e para o mundo inteiro” e exigirá ainda mais cooperação, disse Zelenskyy.

A Ucrânia lançou uma segunda ofensiva na região russa de Kursk e enfrenta uma barragem de mísseis de longo alcance e avanços contínuos da Rússia, enquanto ambos os lados procuram colocar-se na posição de negociação mais forte possível antes de Trump tomar posse.

Zelenskyy chamou a ofensiva de Kursk de “uma das nossas maiores vitórias”, que custou milhares de soldados da Rússia e da Coreia do Norte, que enviaram soldados para ajudar a Rússia. Zelenskyy disse que a ofensiva fez com que a Coreia do Norte sofresse 4.000 baixas, mas as estimativas dos EUA estimam o número em cerca de 1.200.

Zelenskyy disse que a Ucrânia continuará a precisar de sistemas de defesa aérea e munições para se defender contra ataques de mísseis russos.

O mais recente pacote de ajuda dos EUA inclui mísseis para defesa aérea e caças, equipamento de sustentação para F-16, sistemas de pontes blindadas e armas ligeiras e munições.

As armas são financiadas através da autoridade de redução presidencial, o que significa que podem ser retiradas diretamente dos arsenais dos EUA, e o Pentágono está a pressionar para que sejam entregues à Ucrânia antes do final do mês.

A menos que outro pacote de ajuda seja aprovado, a administração Biden deixará cerca de 3,85 mil milhões de dólares em financiamento autorizado pelo Congresso para quaisquer futuros envios de armas para a Ucrânia. Caberá a Trump decidir se vai gastá-lo ou não.

“Se Putin engolir a Ucrânia, o seu apetite só aumentará”, disse Austin aos líderes dos grupos de contacto. “Se os tiranos aprenderem que a agressão vale a pena, só provocaremos ainda mais agressão, caos e guerra”.

Nos meses que se seguiram à vitória eleitoral de Trump, os europeus debateram-se com o que essa mudança significará em termos da sua luta para impedir que a Rússia avance ainda mais e se a aliança ocidental pós-Segunda Guerra Mundial se manterá.

Nos últimos dias, Trump ameaçou tomar a Gronelândia, que faz parte do Reino da Dinamarca (membro da NATO), por meios militares, se necessário. Uma tal acção subverteria todas as normas da aliança histórica da NATO e possivelmente exigiria que os seus membros viessem em defesa da Dinamarca.

Austin recusou-se a comentar a ameaça de Trump, mas Pistorius considerou-a “diplomaticamente surpreendente”.

“Alianças são alianças, para continuarem a ser alianças. Independentemente de quem governa os países”, disse Pistorius. “Estou bastante otimista e acho que comentários como esse não influenciarão realmente a política americana depois de 20 de janeiro.”

Globalmente, países como os Estados Unidos aumentaram a produção de armas à medida que a guerra na Ucrânia expôs que todos esses arsenais estavam lamentavelmente despreparados para uma grande guerra terrestre convencional.

Os Estados Unidos forneceram cerca de 66 mil milhões de dólares de ajuda total desde Fevereiro de 2022 e já conseguiram entregar a maior parte desse total (entre 80% e 90%) à Ucrânia.