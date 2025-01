Zendaya e Tom Holland estão oficialmente noivos, anéis de diamante são o centro das atenções

Jacarta – A feliz notícia vem do casal de celebridades de Hollywood, Zendaya e Tom Holland. De acordo com relatos de TMZ E Pessoasos dois estão noivos.

Embora não tenha havido nenhum anúncio oficial, a notícia vem de uma fonte próxima a eles que confirmou a notícia.

Segundo informações do TMZ, Tom pediu Zendaya em casamento enquanto ele estava de férias em uma das casas de Zendaya. A proposta foi realizada simplesmente sem a presença de muita gente. Antes de propor, Tom supostamente pediu a bênção do pai de Zendaya vários meses antes.

As especulações sobre seu noivado começaram a ser amplamente discutidas depois que Zendaya compareceu ao recente evento do Globo de Ouro. A atriz, indicada por seu papel no filme Challengers, chamou a atenção com o grande anel de diamante que usava no dedo anular esquerdo. Embora tenha chegado sozinho sem Tom, o anel não escapou à atenção dos fãs e da mídia.

 Zendaya e Tom Holland estão oficialmente noivos

Vários vídeos que circulam mostram Zendaya conversando com outras celebridades enquanto exibe seu novo anel. Quando repórteres do Los Angeles Times tentaram perguntar sobre o anel, Zendaya apenas sorriu timidamente e encolheu os ombros sem responder.

Zendaya e Tom Holland se conheceram em 2016, quando estrelaram o filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Desde então, rumores sobre o relacionamento deles começaram a circular.

No entanto, os dois inicialmente negaram estar em um relacionamento romântico e admitiram que eram apenas bons amigos. Somente em 2021 o relacionamento deles foi confirmado, depois que fotos de paparazzi capturaram o momento íntimo dos dois se beijando em um carro em Los Angeles.

Em entrevista à GQ em 2021, Tom revelou certa vez como era difícil manter a privacidade no relacionamento deles.

“Uma das coisas ruins da fama é que pode ser difícil manter a privacidade. “Um momento que deveria ser apenas entre duas pessoas que se amam pode se espalhar pelo mundo”, disse ele na época.