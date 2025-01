Zendaya sofreu insolação durante as filmagens de Duna: Parte Dois

Duna: Parte Dois Star Zendaya contou recentemente como sofreu uma insolação durante as filmagens da sequência porque não bebia água suficiente.

O que aconteceu com Zendaya em Duna: Parte Dois?

Falando à revista W, Zendaya falou sobre as condições difíceis durante as filmagens da sequência de sucesso na Jordânia. A atriz notou que tinha tanto medo de ir acidentalmente ao banheiro com o terno destilado que usavam que muitas vezes não bebia.

Ele continuou dizendo que os banheiros ficavam muito longe porque ele precisava caminhar até determinados lugares. Portanto, muitas vezes parei de beber na tentativa de economizar na caminhada de 10 minutos. Isso fez com que a atriz sofresse de insolação.

“Estávamos na Jordânia. “Estava muito quente e lembro-me de ter pensado: ‘Cara, os banheiros são tão longe’, porque tínhamos que caminhar até os locais”, continuou Zendaya. “Se você precisa fazer xixi, precisa de pelo menos 10 minutos para tirar a fantasia. Eu estava tipo, ‘Droga, não quero beber muita água.’ Honestamente, eu estava com muito medo de fazer xixi ou cagar no terno no set. Um dia não bebi o suficiente e tive uma insolação. Eu me senti tão mal. Lembro-me de ligar para minha mãe no chão do banheiro e dizer: ‘Me sinto péssimo’. Ela me perguntou: ‘Você bebeu água hoje?’ Eu disse não. Achei que estava sendo inteligente, mas você não pode fazer isso. Então, lição aprendida.”

Durante sua exibição teatral, a sequência dirigida por Timothée Chalamet arrecadou uma bilheteria mundial bruta de mais de US$ 710 milhões, tornando-se o filme de maior bilheteria de 2024. Atualmente, também tem uma classificação certificada de 92% no Rotten Tomatoes. com base em 425 comentários.

“O filme explorará a jornada mítica de Paul Atreides ao se juntar a Chani e aos Fremen enquanto trava uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família”, diz a sinopse. “Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever.”

Baseado no clássico romance de ficção científica de Frank Herbert, Duna: Parte Dois foi dirigido por Denis Villeneuve a partir de um roteiro que ele co-escreveu com Jon Spaihts. O elenco também foi liderado por Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Josh Brolin, Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Anya Taylor-Joy. Foi produzido por Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter, Patrick McCormick e Tanya Lapointe, com Joshua Grode, Spaihts, Thomas Tull, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Richard P. Rubinstein e John Harrison. atuando como produtores executivos.

(Fonte: na revista)