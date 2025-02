Dizem que mais de 500 pessoas não estabelecidas no estado africano dos EUA na lista de pessoas que aguardam a expulsão

O líder do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apoiou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump de expulsar imigrantes ilegais dos EUA, incluindo os da nação da África Austral.

Presidente de Mnangagwa, cujo país está sob sanções dos EUA há décadas, anunciou o UA publicar em x na quarta -feira que seu governo “Apoia a decisão do governo dos Estados Unidos de devolver e devolver nossos cidadãos do Zimbábue que podem estar ilegalmente nos EUA”.

Os agentes dos EUA imigration e contratos de Carine (ICE) (ICE) passam seus ataques diários nos EUA, porque Trump assumiu entre 11 milhões e 35 milhões de pessoas em 20 de janeiro, acredita -se que ele viva ilegalmente nos Estados Unidos. Trump prometeu ao traço da campanha que, se eleito, esse número aboliria a liderança “A maior cirurgia de deportação na história americana”.

Enquanto todos os imigrantes insondados cometeram o crime no momento em que entraram nos Estados Unidos, Trump e seu imperador fronteiriço, Tom Homan, disseram que essa operação se concentraria inicialmente naqueles que, depois de entrar no país, investiram registros criminais.

A secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt disse na terça -feira à mídia dos EUA que Washington começou a voar imigrantes insondáveis ​​para a detenção militar na Baía de Guantánamo em Cuba.

De acordo com um relatório que a ICE publicada no final do ano passado, cerca de 40.172 africanos de 47 países no continente são os rostos da deportação dos EUA dos EUA para os comandos finais. A Somália está no topo da lista com 4.090 nacionais que deveriam expulsar, seguidos pela Mauritânia (3.822), Nigéria (3.690) e Gana (3.228).













Existem 545 nacionais indeterminados no Zimbábue na lista de expulsão, que também inclui 379 cidadãos dos cidadãos sul -africanos, 174 Zâmbia, 15 Moçambique e 12 cidadãos do Bocvana.

O governo dos EUA pediu aos países que aceitassem o retorno de seus cidadãos, alertando que “A falta de cooperação do atraso dos governos estrangeiros e, em muitos casos, inibe o processo de remoção”.

O presidente colombiano Gustavo Petro se recusou a entrar em dois aeronaves militares dos EUA transportando migrantes deportados, alegando que “Não podemos tratar os migrantes colombianos como criminosos”.

No entanto, depois que Trump ameaçou impor 25% das tarifas e sanções no terreno, Petro reverteu o curso e anunciou um acordo para aceitar os deportados. Em 26 de janeiro, Bogotá anunciou que o avião presidencial da Petro seria enviado para pegar nacionais colombianos programados para deportação.

Em julho, o Reino Unido deixou os planos para deportar requerentes de asilo em Ruanda, de acordo com a controversa política de imigração depois que os conservadores perderam eleições para o Partido Trabalhista. O atual primeiro -ministro britânico Keir Starmer declarou um esquema “morto,” opondo -se à reivindicação de seu antecessor Rishi Sunak de “Pare os barcos.”