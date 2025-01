Zoe Saldaña reflete sobre o texto de James Cameron após ganhar o Globo de Ouro

Zoe Saldana alcançou um marco em sua carreira durante o Globo de Ouro de 2025. Entre a lista de indicados por sua atuação em Emilia Pérez, a atriz norte-americana venceu como Melhor Atriz Coadjuvante. Após o triunfo, Saldaña revelou como será o diretor de Avatar James Cameron ele mandou uma mensagem para ela durante a cerimônia de premiação.

A atriz nativa de Nova Jersey tem sido rainha das bilheterias com suas franquias de ficção científica. Saldaña fez história ao ser pioneiro no uso da tecnologia de captura de movimento com Cameron nos filmes Avatar. Ela continuará interpretando Neytiri, nativa de Pandora, nas próximas sequências da série. Agora, após 25 anos de atuação, Saldaña ganhou seu primeiro Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante com Emilia Pérez.

O que Zoe Saldaña disse sobre o texto de James Cameron durante o Globo de Ouro?

De acordo com E.W.Saldaña falou à imprensa após a vitória sobre as pessoas que a apoiaram. Naturalmente, deu crédito ao diretor de Emilia Pérez, Jacques Audiard. No entanto, ela também compartilhou que outro diretor reservou um tempo para parabenizá-la.

“Eu estava sentado na plateia e recebi uma mensagem de James Cameron, que está na Nova Zelândia neste momento cortando Avatar: Fogo e Cinzas”, compartilhou Saldaña. “Depois de todos esses anos, ele acredita em mim. Isso alimenta meu desejo de continuar crescendo como artista.”

Saldaña disse aos repórteres que, antes de sua vitória, ela estava considerando um “plano B” sobre se deveria trabalhar como jardinagem, panificação ou ser “a mãe mais sexy do futebol”. Mas a atriz de grande bilheteria reconheceu que é “uma artista por completo”. Com os filmes Avatar e emprestando sua voz para o próximo filme da Pixar, Elio, ele tem um trabalho difícil para ele.

Como James Cameron trabalha com Zoe Saldaña desde as filmagens do primeiro filme Avatar, não é nenhuma surpresa que ele a apoiasse muito. Enquanto as filmagens de Avatar: Fire and Ash já foram concluídas em dezembro de 2020, parece que Cameron está dando os retoques finais antes de seu lançamento em dezembro de 2025.

Emilia Pérez já está disponível para assistir na Netflix.