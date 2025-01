Zuckerberg aspira ao governo Trump em ganhos de acabamento chamados

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, elogiou o governo do presidente Trump na quarta -feira e disse que espera “redefinir” o relacionamento que a gigante tecnológica tem com os governos.

“Este também será um ótimo ano para redefinir nosso relacionamento com os governos”, disse Zuckerberg sobre uma meta na quarta -feira.

“Agora, temos um governo americano orgulhoso de nossas empresas líderes, prioriza o ganho da tecnologia americana e defenderemos nossos valores e interesses no exterior”, continuou Zuckerberg.

“E estou otimista sobre o progresso e a inovação que isso pode desbloquear”, acrescentou.

Os comentários ocorrem no mesmo dia em que Meta e Trump assinaram um acordo sobre um processo de 2021 que o presidente apresentou contra a empresa de redes sociais por sua decisão de suspender suas contas após o ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio.

Meta concordou em Trump US $ 25 milhões, dos quais aproximadamente US $ 22 milhões, dos quais deve ser alocada a um fundo para a Biblioteca Presidencial de Trump, enquanto o restante será alocado a honorários legais e outros autores, de acordo com o Wall Street Journal, que primeiro relataram o contrato sobre o contrato. Um porta -voz da Meta confirmou o relatório da revista para La Colina.

Trump, que por muito tempo tratou Zuckerberg como adversário, desde então aqueceu com o CEO da Meta, que visitou o presidente em Mar-a-Lago após sua vitória eleitoral e participou da inauguração da semana passada.

Democratas e outros críticos acusaram os executivos de tecnologia, incluindo Zuckerberg, de tentar curar o favor com o presidente para proteger suas empresas de movimentos legais ou políticos desfavoráveis.

No início deste mês, a Meta eliminou seu programa de verificação de fatos em um forte investimento para a principal empresa de mídia social. O programa começou em 2016, era frequentemente promovido pelo objetivo como uma maneira de evitar informações errôneas e informações errôneas em suas plataformas.

O presidente sugeriu que os fatos de verificação dos fatos tinham algo a ver com ele, dizendo a jornalistas no início deste mês que a decisão foi “provavelmente” em resposta às ameaças anteriores contra Zuckerberg e a empresa.

Fonte