Nintendo Direct Junho 2024: Hora, Onde Assistir, O Que Esperar

A Nintendo anunciou hoje que a próxima Nintendo Direct Showcase será transmitida amanhã (18 de junho de 2024).

A Nintendo Direct de junho de 2024 será transmitida no YouTube e terá aproximadamente 40 minutos de duração, focando nos jogos que serão lançados na segunda metade de 2024. De acordo com a declaração feita pelo presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, no início deste ano, a Direct de junho de 2024 não mencionará o sucessor do Nintendo Switch.

Abaixo, descrevemos tudo o que você precisa saber sobre a Nintendo Direct de junho, incluindo o horário de início, como assistir e o que esperar.

Nintendo Direct Junho 2024: Onde Assistir

Você pode acompanhar a Nintendo Direct de junho de 2024 no canal oficial da Nintendo of America no YouTube, ou em uma de suas variantes regionais, como Nintendo UK ou Nintendo Japão. Alternativamente, você pode assistir à transmissão no canal da Nintendo no Twitch.

Nós, do Nintendo Life, também faremos uma transmissão começando 30 minutos antes do início do evento. Então, se você quiser assistir conosco e discutir todos os anúncios, este é o lugar.

Nintendo Direct Junho 2024: O Que Esperar

Agora, essa é a grande questão, não é? Na verdade, ainda não sabemos o que será mostrado. O calendário de lançamentos da Nintendo para o restante de 2024 parece bastante escasso (com exceção do lançamento de Luigi’s Mansion 2 HD e Nintendo World Championships: NES Edition no próximo mês), então as possibilidades estão bem abertas.

Com o “Switch 2” iminente (lembre-se, um anúncio está previsto para “este ano fiscal”), não esperamos ver um novo Mario ou Zelda aqui. Em vez disso, a Big N pode optar por jogar de forma relativamente segura, focando em ports e remasterizações para nos manter entretidos até a chegada do novo hardware — Metroid Prime 2/3 no Switch parecem escolhas óbvias, mas sempre defenderemos os remasters de Wind Waker e Twilight Princess também.

Claro, não podemos esquecer que 2024 é um ano olímpico, então não ficaríamos surpresos em ver Mario e Sonic prontos para Paris. Um novo Donkey Kong pode ser um lançamento de peso para encerrar o ciclo do Switch e os rumores de um remaster de Fire Emblem têm circulado há meses. Portanto, espere o inesperado.