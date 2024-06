Antevisão do Jogo Portugal vs República Checa do EURO 2024: O Que Esperar

O que você precisa saber? Portugal e a República Checa já se acostumaram a se enfrentar em torneios finais do EURO; este será o quarto encontro desde 1996, com os checos vencendo o primeiro por 1-0 no EURO ’96 e Portugal prevalecendo nos outros dois – 3-1 em 2008 e 1-0 em 2012. Encontros recentes sugerem mais um sucesso para a equipe de Roberto Martínez, dado que Portugal venceu os últimos quatro jogos, mantendo o placar zerado nos últimos três.

Cristiano Ronaldo marcou contra os checos nos EUROs de 2008 e 2012, e fará mais um pedaço da história se entrar em campo em Leipzig – como o primeiro jogador a participar de seis EUROs. No entanto, a República Checa não estará focada apenas em conter o maior goleador internacional do mundo. O time de Ivan Hašek joga um futebol ofensivo, como demonstrado pelo atacante Patrik Schick, que foi o artilheiro do EURO 2020, com cinco gols, ao lado de Ronaldo.

Previsões dos Especialistas

Carlos Machado, Repórter de Portugal

Será uma Portugal confiante que iniciará contra a República Checa em Leipzig. Com todos os 26 jogadores em forma, eles estão ansiosos para mostrar que são fortes candidatos a conquistar o título, tamanha é a qualidade que Roberto Martínez tem à sua disposição: força e muita profundidade. O ambiente no campo é de uma equipe com grande fé em si mesma, mas também ansiosa para desempenhar suas habilidades e justificar sua reputação pré-jogo.

Ondřej Zlámal, Repórter da República Checa

Para vencer este jogo, os checos precisarão fazer uma performance memorável: grande trabalho em equipe, defesa apertada e provavelmente algumas defesas sólidas do goleiro. A batalha principal pode ser no meio-campo, onde Portugal buscará ganhar o controle e empurrar os comandados de Hašek para perto de seu próprio gol, com chances inevitáveis para Ronaldo e Rafael Leão. No entanto, a República Checa tem jogadores de qualidade, então espere que eles avancem em números quando surgir a oportunidade.

O Que Dizem os Treinadores

Roberto Martínez, Treinador de Portugal

“Acho que o estilo da República Checa é muito claro. Trata-se de correr riscos, pressionar alto, com jogadores que querem marcar gols. Eles jogam para vencer e será um jogo fantástico para os torcedores neutros. A fase de qualificação mostrou que nosso grupo tem uma atitude muito boa e um forte compromisso. Vencemos dez jogos, mas agora é o torneio. Há três jogos neste grupo e temos que demonstrar nosso melhor nível aqui.”

Ivan Hašek, Treinador da República Checa

“Os portugueses são jogadores que atuam nos melhores clubes do mundo, são estrelas e entram neste jogo como favoritos, mas queremos vencer. Sabemos sobre Cristiano Ronaldo, mas quero que digamos após o jogo não que jogamos contra ele, mas que o vencemos. Portugal tem grande qualidade tanto na frente quanto atrás. Não vamos subestimá-los, conhecemos suas qualidades, mas também queremos focar na nossa equipe.”