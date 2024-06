Portugal conquista o Wood Floor World Cup

Os vencedores do Wood Floor World Cup (WFWC) deste ano são de Portugal. Como em anos anteriores, muitos projetos de altíssima qualidade artesanal foram apresentados. O projeto “Fino Oficio” de Portugal impressionou especialmente o júri; um destaque particular que já é amplamente reconhecido no setor. Este trabalho já havia ganho o prêmio americano WF Business Design Award 2024.

Profundidade Tridimensional na Textura

Além da inclusão de uma raiz de eucalipto, o processo de lixamento exigiu um nível altíssimo de habilidade artesanal, pois diferentes tipos de madeira com densidades e sensibilidades variadas foram utilizados. Utilizando um método específico de queima, a equipe conseguiu criar uma profundidade tridimensional na textura da madeira, conferindo a aparência de uma autêntica marca de leopardo. Para finalizar, a superfície da madeira foi tratada com “Magic Oil Ergo”, aprimorando ainda mais o resultado.

Os outros três projetos da equipe portuguesa também se destacaram pela extraordinária habilidade artesanal. A equipe nacional completa de Portugal poderá agora desfrutar de um evento conjunto, onde poderão trocar experiências com colegas, fazer networking e celebrar a vitória.

Inscrições de 12 Países

Em setembro de 2023, a Pallmann anunciou pela segunda vez o concurso internacional WFWC. Desta vez, o tema do concurso foi “Magic Oil”. Profissionais de parquet de todo o mundo tiveram nove meses para se inscrever com projetos em andamento, que foram concluídos durante o período de inscrição, ou com projetos que não fossem mais antigos do que 24 meses. A única condição era que pelo menos um produto Magic Oil da Pallmann fosse utilizado. No total, mais de 60 inscrições de 12 países foram recebidas até o final do prazo em 30 de abril.

Com a submissão de um projeto, os artesãos tornavam-se automaticamente parte da equipe do seu país. Para se qualificar para a final, uma equipe nacional precisava ter no mínimo três projetos. Desta forma, 11 países se qualificaram para a final com seus projetos. Todas as superfícies de parquet desses países foram então avaliadas por um júri internacional de especialistas com base em critérios claramente definidos, determinando assim o país vencedor.