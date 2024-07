Comunidade Portuguesa em União Celebra o Dia de Portugal com Festival Anual

Na última sexta-feira e sábado, a cidade de União celebrou a cultura portuguesa, enquanto a Associação Cívica Portuguesa Americana (PACA) organizou seu festival anual do fim de semana do Dia de Portugal.

O evento de dois dias foi realizado na sede da PACA, localizada atrás do prédio dos Cavaleiros de Colombo na Avenida Jeannette. Aromas de carnes grelhadas e canela preenchiam o ar enquanto os participantes socializavam e dançavam ao som de músicas animadas.

Entre os presentes, estavam alguns oficiais eleitos locais, que aproveitaram o tempo em meio às festividades.

“É ótimo nos reunirmos e celebrar a vibrante comunidade portuguesa que temos aqui no município de União”, disse a vereadora Patricia Guerra-Frazier. “Temos uma ótima multidão aqui, e meus colegas de comissão e eu estamos muito felizes em estar aqui para nos juntar a vocês.”

Os frequentadores do evento podiam escolher entre uma ampla seleção de alimentos autênticos, como linguiça, sardinha e caldo verde. As bebidas incluíam sangria, caipirinhas e refrigerantes portugueses.

Além disso, vários grupos de entretenimento ao vivo fizeram aparições. Bandas folclóricas tocaram músicas tradicionais de rusga e rancho, e participantes de todas as gerações se dirigiram à pista de dança.

O Dia de Portugal é comemorado em junho de cada ano para homenagear o ícone literário nacional Luís de Camões.

Durante os dois dias de celebração, diversas atividades e atrações foram organizadas para garantir que todos tivessem uma experiência memorável. Houve também exibições culturais, incluindo danças tradicionais e exposições de arte, que mostraram a rica herança portuguesa.

Além dos oficiais locais, líderes comunitários e representantes de várias organizações estiveram presentes, destacando a importância da celebração para a identidade cultural da comunidade. A atmosfera era de camaradagem e orgulho, com muitos participantes vestindo trajes tradicionais e exibindo bandeiras portuguesas.

As crianças também tiveram sua parcela de diversão, com atividades como pintura de rosto, jogos e oficinas de artesanato, permitindo que os mais jovens aprendessem sobre a cultura portuguesa de maneira interativa e divertida.

Ao final do festival, a sensação era de união e celebração, com os participantes já ansiosos pelo próximo ano. O festival anual do Dia de Portugal em União não é apenas uma celebração da cultura portuguesa, mas também uma reafirmação dos laços comunitários e da identidade cultural que fortalecem a comunidade ao longo dos anos.