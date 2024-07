Azu Fidalgo, campeã em Portugal

A Seleção Sub-16 de Santiago de futebol sagrou-se campeã da 15ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico, disputada na semana passada em Portugal, entre Vilanova de Famalicão e Braga. A mais jovem da equipe de Compostela era a silledense Azu Fidalgo Panadeiro, de apenas 12 anos, que joga no Victoria. Santiago venceu nas eliminatórias os times de Barcelos, Braga e Ourense e, na final, disputada na sexta-feira, derrotou Matosinhos por 2-0.

Este torneio, que reúne equipes de várias cidades da região do Eixo Atlântico, é um evento importante no calendário esportivo juvenil. A competição não só promove o esporte, mas também a camaradagem e a troca cultural entre os jovens atletas dos diferentes municípios.

A vitória da equipe de Santiago não foi apenas um triunfo esportivo, mas também um exemplo de dedicação e trabalho em equipe. A jovem Azu Fidalgo destacou-se não apenas pela sua habilidade em campo, mas também pela sua determinação e espírito esportivo, inspirando suas colegas e a torcida.

Além do torneio, a semana em Portugal foi marcada por diversas atividades culturais e educativas para os jovens atletas. Visitas a pontos turísticos, sessões de treinamento com técnicos locais e eventos de confraternização fizeram parte da programação, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes.

O treinador da equipe de Santiago, Luis Fernández, comentou sobre o desempenho dos seus jogadores: “Estou extremamente orgulhoso de todos. Cada um deu o seu melhor e o resultado está aí. Azu, apesar da pouca idade, mostrou uma maturidade impressionante e foi fundamental para o nosso sucesso.”

A família de Azu Fidalgo também esteve presente, apoiando e vibrando com cada jogo. Para os pais da jovem atleta, ver a filha brilhar em um torneio internacional foi uma experiência emocionante e gratificante. “Estamos muito felizes e orgulhosos da Azu. Ela trabalha muito duro e merece todo o reconhecimento”, disse sua mãe, Maria Panadeiro.

A vitória em Portugal é um marco significativo na carreira dos jovens jogadores de Santiago e, especialmente, para Azu Fidalgo, que promete um futuro brilhante no futebol. O triunfo nos Jogos do Eixo Atlântico é apenas o começo de muitas conquistas que estão por vir para esta talentosa jovem.

Com esta vitória, a equipe de Santiago retorna para casa com a cabeça erguida, pronta para os próximos desafios e competições. A participação nos Jogos do Eixo Atlântico não só trouxe a vitória, mas também fortaleceu os laços de amizade e colaboração entre os jovens atletas, deixando uma marca positiva em todos os envolvidos.