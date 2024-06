Árbitro Português Artur Soares Dias Apitará o Jogo de Abertura da Euro 2024 Entre Polônia e Países Baixos

O árbitro português Artur Soares Dias será o árbitro principal do jogo do Campeonato Europeu entre a Polônia e os Países Baixos, anunciou a UEFA.

Os seus assistentes serão os também portugueses Paulo Soares e Pedro Ribeiro, com o bósnio Irfan Peljto como quarto árbitro. Tiago Martins, também português, foi nomeado árbitro de vídeo (VAR), assistido pelos alemães Christian Dingert e Marco Fritz.

Dias, que completará 45 anos em julho, é árbitro internacional há mais de uma década. Ele apita regularmente em competições de clubes europeus e foi árbitro em dois jogos no Campeonato Europeu de 2021 e em dois jogos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em outubro de 2023, ele apitou um jogo envolvendo a seleção polonesa pela primeira vez, supervisionando uma partida das eliminatórias da Euro 2024 na qual a Polônia, sob a liderança de Michał Probierz, decepcionou ao empatar em 1-1 com a Moldávia em Varsóvia.

Anteriormente, a sua única interação com o futebol polonês foi ao arbitrar um jogo entre o Legia Varsóvia e o Slavia Praga em 2021, que o Legia venceu por 2-1, avançando para a fase de grupos da Liga Europa.

Nascido no Porto e residente em Vila Nova de Gaia, um centro renomado pela produção de vinho do Porto, Dias apitará os Países Baixos pela quarta vez. No entanto, o árbitro traz alguns sinais preocupantes para os homens de vermelho e branco – em todas as três partidas que Dias apitou envolvendo os holandeses, eles permaneceram invictos, empatando 1-1 em amistosos contra a Irlanda em 2016 e a Bélgica em 2018, e conseguindo uma vitória por 4-2 contra a Alemanha em uma eliminatória da Euro 2020 em 2019.

Os fãs poloneses esperam que essa sequência finalmente seja quebrada no domingo, quando os poloneses enfrentarem os holandeses em Hamburgo. A partida começará às 15h, horário local.